Dva puta je dobio Đokovića, ima najviše pobjeda ove godine, a sada prijeti Nadalu

Teniski stručnjaci, bivši i sadašnji igrači upozoravali su na 23-godišnjeg Rusa Daniila Medvjedeva uoči ovogodišnjeg US Opena, ali se unatoč tome pokraj velikog trija Đoković-Nadal-Federer i dalje Rusu nije dala dostojna pozornost i nije ga se stavljalo u krug glavnih favorita.

A kad sada, nakon što je ušao u finale, gledamo unatrag taj manjak zadobivene pozornosti je apsurdan budući da je u ovoj godini upisao 50 pobjeda, više nego bilo koji tenisač na svijetu. Više i od spomenute velike trojke (Nadal 48, Federer 48, Đoković 42). Počeo je sezonu kao 18. tenisač svijeta, a nakon izvanserijskih izvedbi i finala US Opena, bez obzira na rezultat finala, bit će četvrti tenisač svijeta. Dakle, prvi tenisač svijeta do 25 ili do 30 godina starosti, kako god želite.

Dva puta dobio Đokovića

Jednostavno, Medvjedev igra fantastično ove sezone. Ulaskom u finale US Opena ostvario je svoj četvrti uzastopni finale na sjevernoameričkoj turneji koja se tradicionalno igra u kolovozu i rujnu, ubilježivši 20 pobjeda u 22 susreta. Porazili su ga jedino Nick Kyrgios u finalu ATP turnira u Washingtonu te Nadal u finalu Masters turnira u Montrealu. Tada je, podsjetimo, Nadal razbio mladog Rusa (6:3, 6:0) u prvom međusobnom dvoboju.

Pri kraju te američke turneje, taman prije posljednjeg Grand Slama sezone, Rus je osvojio Masters turnir u Cincinnatiju, svoj peti u karijeri i drugi u 2019. godini. Godini u kojoj je došao do još četiri finala, ali i godini u kojoj je pobjeđivao imena poput Thiema, Goffina, Wawrinke, Nishikorija, pa i našeg Marina Čilića.

Najzvučnije ime koje je porazio je Novak Đoković. Prvi reket svijeta od ruske senzacije gubio je dva puta. Jednom u polufinalu spomenutog Mastersa u Cincinnatiju te u četvrtfinalu Mastersa u Monte Carlu. Nakon teških međusobnih susreta, Đoković je znao da Medvjedev ima šanse na US Openu.

– Medvjedev je svakako u skupini favorita. Po tome kako igra jedan je od najboljih u ovom trenutku. No Grand Slam turniri razlikuju se od ostalih, igra se na tri dobivena seta, dva tjedna. Drugačije su okolnosti, okruženje, iskustvo... Potrebno vam je puno više u igri da biste postigli cilj. Neophodno vam je strpljenje i da se znate nositi i s detaljima izvan terena. Cincinnati je odigrao odlično, a takav je bio i na većini ostalih turnira. No sad se mora pokazati na Grand Slam turnirima, da uđe u četvrtfinale, polufinale...

Nije Đoković spominjao finale jer je znao da je Medvjedev u njegovoj strani ždrijeba i htio mu se osvetiti, no srpski tenisač je morao zbog ozljede ramena predati susret Stanislasu Wawrinki u osmini finala. Baš kolo nakon na Wawrinku je došao Medvjedev i nakon četiri seta zasluženo slavio. U polufinalu ga je čekao još jedan “ubojica velikana”, Grigor Dimitrov koji je izbacio Rogera Federera. Protiv Bugara je Medvjedev zapravo imao jedan od najlakših testova turnira, upisavši svoju drugu 3:0 pobjedu na turniru.

– Znate, čini se kao da dečki ne znaju igrati protiv njega. Lopte koje šalje preko mreže doimaju se jednostavnima za vratiti, ali zapravo su jako, jako zahtjevne. Daniil odlično pokriva teren i njegov mentalitet godinama samo jača. Njegov tenis je poput njegovog karaktera, posve drukčiji. Već sam jednom rekao, osjećaj je kao da treniram genija – rekao je Medvjedevljev trener Gilles Cervara tijekom turnira.

Prvi Rus u finalu nakon Safina

I evo, sada taj nepredvidivi Medvjedev ima priliku postati prvi Rus s Grand Slam naslovom nakon 14 godina. Posljednji osvajač, ali i finalist je Marat Safin koji je 2005. u finalu Australian Opena svladao domaćeg Lleytona Hewitta. Otvorila se prilika da postane i prvi Grand Slam osvajač koji nije član velike trojke nakon spomenutog Wawrinke koji je 2016. uzeo naslov u New Yorku.