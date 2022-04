Državni tužitelj potvrdio: Netko je pokušao zataškati ubojstvo hrvatskog rukometaša

Sjevernomakedonski državni tužitelj Gavril Bubevski otklonio je sve sumnje te naveo da se ne priprema podizanje optužnice protiv bolnice u kojoj je preminuo Denis Tot (27) za zataškavanje nakon brutalnog ubojstva.

Na smrt su ga pretukle najmanje tri osobe dok je 6. travnja navečer izlazio iz kluba u Skoplju. Videosnimka potvrđuje brutalnost i bešćutnost zločina.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Policija i Hitna pomoć u Skoplju prvo su obavijestili da na Totovom tijelu nema ozljeda. To je detalj koji je izazvao sumnju da policija pokušava zaštititi napadače i izazvalo široka nagađanja o njihovim navodnim političkim vezama. Potvrdio nam je to glavni urednik Netpress.com.mk Dean Nikolovski, čiji medij je i došao do videosnimke ubojstva.

- Nema sumnje da je netko pokušavao zataškati slučaj i prikriti činjenicu da se radi o ubojstvu. U bolnici su jednostavno napravili početnu procjenu i zaključili da je to prirodna pojava koju treba liječiti. Nakon njegove smrti obavljena je obdukcija. Osigurali smo videosnimke za nadzor i utvrđeno je da se radi o kaznenom djelu - izjavio je kontroverzni tužitelj Bubevski, prenosi Republika.mk.

Glavni napadač, kojeg je policija identificirala kao A.Gj., pobjegao je iz zemlje. Lokalni mediji identificiraju ga kao 28-godišnjaka koji je bio procesuiran zbog prodaje droge u Sloveniji. Preostale dvije osobe, 22-godišnjak i 19-godišnjakinja, privedeni su.