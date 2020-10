Družak: U europskim fondovima imamo priliku za renesansu hrvatskog sporta

Prvi konferencijski gost drugog dana Sport Festa bio je državni tajnik za sport iz Ministarstva turizma i sporta Tomislav Družak koji se nada da će od ona najavljena 22 milijuna eura iz europskih fondova hrvatski sport biti u stanju povući što više.

- Taj financijski okvir prilika je za renesansu hrvatskog sporta, no morao se prihvatiti izrade projekata, a njih 75 posto treba biti predano i ugovoreno do 2022. godine, a ostatak do kraja 2023.

Renesansu za hrvatski sport predstavljati bi trebao i novi Zakon o sportu kojem se Družak nada u drugoj polovici sljedeće godine.

- Država mora stvoriti pravne okvire koji će omogućiti da gospodarstvenicima postane zanimljivo ulagati u sport a to bi bile izvjesne porezne olakšice. A taj zakon bi trebao riješiti i plaćanje doprinosa za vrhunske sportaše, ulaganja lokane samouprave u sport, pitanje stimulacije trenera, sustav obrazovanja sportaša, dvojnih karijera...

Ono što zakon neće riješiti, a mora se riješiti jest pristojan nogometni stadion.

- Stvarno je sramotno da Hrvatska nema ozbiljan nogometni stadion i s time se moramo pozabaviti, a nedostaje nam i ozbiljan sportski centar i zato podržavam predprojekt s kojim je izašao HKS oko izgradnje sportskog centra za sve loptačke sportove s pridruženim bazenom za vaterpolo.

Na pitanje jednog od promatrača konferencije kada će država posve preuzeti brigu o visokokategoriziranim sportašima da isti ne ovise o lokalnoj zajednici odgovorio je predsjednik HOO-a Zlatko Mateša:

- Dolaskom gospodina Družaka na mjesto državnog tajnika došlo je i do razumijevanje ideje koja kaže da bi svi hrvatski sportaši prve kategorije svoje naknade trebali dobivati iz središnjeg državnog proračuna.

Jer, primjerice, ako sportaš živi u Zagrebu, njegova naknada je visoka i redovita, a ako živite u nekoj manjoj sredini dobijete manje ili možda ništa što je ponižavajuće. I to je jedna od stvari koju bi trebao rješavati novi zakon o sportu. Nadamo se da će doći i do toga da će lokalne zajednice izdvajati za sport pet posto od svog ukupnog proračuna.

Bilo je govora i o tome kako je Hrvatska ostala bez svog olimpijskog centra na Bjelolasici:

- To je bila dobra priča koja je završila neslavno. Taj objekt prošao je stečajni postupak i cijeli kompleks je netko kupio iz stečaja i to za prilično male novce - kazao je Družak.