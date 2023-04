Drama u Bayernu, igrači se zaključali u svlačionicu, Kimmich urlao, Tuchel preuzeo krivicu

Thomas Tuchel nedavno je preuzeo Bayern i nije slutio kakvi ga problemi čekaju na klupi bavarskog velikana. Naime, Bayern je na svom terenu doživio šokantan poraz od Freiburga (1:2) i tako se oprostio od trofeja u Kupu.

Bayern je poveo u 19. minuti golom Dayota Upamecana, ali je Freiburg brzo došao do izjednačenja preko Höflera. Zatim je u petoj minuti sudačke nadoknade Holer postigao gol s bijele tačke i tako napravio pravu senzaciju. Za jedanaesterac je kriv Jamal Musiala koji je igrao rukom u svom šesnaestercu, a zvijezde Bayerna su mu to zamjerile.

Kapetan Muller ovako je komentirao ispadanje:

- Ispasti golom iz daljine i penalom u zadnjoj minuti nadoknade je veoma gorko. Je li Musiala kriv? Da, nije smio ići na loptu rukom, ne na ovom dijelu terena u samoj završnici utakmice. Ali, pobjeđujemo i gubimo zajedno.

Dokapetan Joshua Kimmich bio je žešći:

- Brutalno me ras***dilo što smo ovako ostali bez kupa! Izbačeni smo, ali to je bilo nemoguće! Freiburg zapravo nije imao ništa od prilika u ovoj utakmici, tek jedan šut iz daljine i penal. No, pokazao je ono što mi nismo. Freiburg je izgarao za pobjedu, a mi smo mislili da će pasti sam od sebe. Zato nam se opet dogodilo ono što je prečesto slučaj, izgubili smo nakon što smo poveli. Ova momčad Bayerna pokazuje premalo strasti i premalo emocija.

Njemački mediji raspisali su se i o drami koja se odigrala iza zatvorenih vrata svlačionice.

- Cijela momčad Bayerna se nakon debakla zaključala u svlačionicu u koju je došao Oliver Kahn. Svi su van sebe i u nevjerici. Davies je pokušao oraspoložiti šokiranog Musialu. Čuje se kako Kimmich urla "Kakvo sranje, čovječe!' - rekao je Kerry Hau, novinar televizije Sport1.

Na kraju su novinari pitali trenera je li on odgovoran za poraz, a on je potvrdio:

- Istina je da nisam imao puno vremena, ali, da, ja sam odgovoran - rekao je Tuchel.