Doznajemo kakve sankcije prijete Hajduku, mogao bi dobiti najveću kaznu u povijesti!

Dan nakon derbija malotko piše o igri plavih i bijelih, u prvi plan gurnuli su se huligani, koji su odmah po zadnjem sučevu zvižduku provalili na travnjak, a igrači su u maniri Usaina Bolta morali bježati u svlačionice. Ružne su to slike koje ne želimo gledati na hrvatskim travnjacima, a zbog svega Hajduku prijeti žestoka kazna. Čeka se opširan izvještaj povjerenika za sigurnost Jurjevića, jer delegat utakmice bio je kratak u izvještaju nakon utakmice.

U službeni dokument utakmice napisao je sljedeće: "Utakmica odigrana i organizirana sukladno Propozicijama natjecanja. Športske iskaznice igrača i licence službenih osoba uredne i ovjerene. Korištena VAR tehnologija. U 51. minuti zaustavio sam igru zbog bacanja predmeta sa istočne tribine, na gostujućeg igrača koji se pripremao izvesti udarac iz kuta. Prekid je trajao 2 minute. Vezano za neprimjereno skandiranje, pjevanje, upotrebu pirotehnike i drugih devijantnih ponašanja, slijedi izvješće gospodina J. Jurjevića, povjerenika za sigurnost HNS-a."

Prema izvješću Jurjevića onda će se odrediti i kazna za Hajduk, a disciplinski sudac Alan Klakočar sigurno neće imati milosti, pošto ovo nije prvi incident na Hajdukovom stadionu, a ovaj put direktno je bila ugrožena sigurnost samih igrača, što je najteži mogući prekršaj. Prema aktualnom Disciplinskom pravilniku, Hajduku prijeti pet utakmica bez gledatelja.

Naime, članak 28. pravilnika jasno kaže: "Kazna igranja na svom stadionu bez prisutnosti gledatelja ne može biti izrečena za više od pet utakmica na kojima kažnjeni klub nastupa kao domaćin.", a također i kaže: "Kazna igranja bez prisutnosti gledatelja znači da se za utakmicu za koju je izrečena takva kazna ne smije predvidjeti prisutnost više od 100 gledatelja i to: 20 osoba iz kluba domaćina, 20 osoba iz gostujućeg kluba, do 40 akreditiranih novinara u press loži, do 15 fotoreportera i do 5 predstavnika HNS-a, odnosno ŽNS-a".

Inače, u prošlosti Hajduk je najviše utakmica bez gledatelja morao igrati krajem 2018. godine. Tada je zbog divljaštva Torcide splitski klub kažnjen s četiri utakmice pred praznim tribinama. Kako god, Hajduk će ovih dana itekako osluškivati i Discliplinske odluke tijela HNS-a, a naravno, očekuje ih i visoka novčana kazna.

>> Kaos u Splitu