Dosvidanja, naš dražesni Miša...

Ruskog čovjeka treba razumjeti, podviknula je te peterburške večeri punija mlada dama u zimskom kaputu bacivši torbu za naš stol u pubu na Nevskom prospektu, iako je slobodnih stolova bilo do mile volje. Ali ona je htjela za naš, jer popila se već koja i prije, a tražila je društvo da otvori dušu u rodnom gradu, možda i najljepšem u Europi. Peterburg je ovog proljeća trebao prvi put ugostiti finale Lige prvaka. Ali to je samo kap u moru onoga što su Rusi već izgubili u užasu koji guta Ukrajinu i izaziva samo jezu. C



ijela jedna velika nacija ostaje trajno odstranjena, izbrisana sa svih važnijih natjecanja, i za tim gotovo nitko i neće žaliti. Ne u trenucima dok i djeca ginu. Jer suđeno je sportašima da kad riječi utihnu, a progovori oružje, dijele sudbinu zemlje koju predstavljaju. I ne čudi toliko što su Rusiji udarene samo pojedinačne, a ne sankcije UN-a kao 1992. SR Jugoslaviji, koliko to da nekome ni danas, kao ni onda, nije jasno da nije poruka mira kad želiš “igrati lopte” pod istom zastavom koju nose tenkovi u ratnom pohodu, tamo gdje ih ne čekaju kao osloboditelje. Ali dok je dobar viski “kod Slobe”, koga briga što netko strada...