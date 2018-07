Donna prvi put ušla u treće kolo: Uživam igrati na travi!

Prvi put u karijeri Donna Vekić ušla je u treće kolo wimbledonskog turnira. Pošlo joj je to za rukom nakon pobjede nad Šveđankom Rebeccom Peterson, 78. tenisačicom svijeta, sa 7:5, 6:4, nakon sat i 26 minuta igre.

Početak je bio prilično čudan: Donna je povela s 4:0, ali je potom dopustila suparnici da osvoji pet gemova zaredom. Ipak, 22-godišnja Osječanka se na vrijeme trgnula i dobila prvi set sa 7:5. U drugom je sve bilo jednostavnije i – jasnije.

Osigurala 100.000 funti

Donna je tako osigurala povratak u Top 50 svjetskog ženskog tenisa (+5), a nije zanemariva ni već osigurana novčana nagrada od 100.000 funti. Istodobno, Vekić se nalazi među 10 najboljih tenisačica starosti do 23 godine (prva je Kasatkina), tako da joj svi predviđaju blistavu karijeru.

Za osminu finala Osječanka će se boriti s 28-godišnjom Belgijkom Yaninom Wickmayer, 101. na WTA listi, koja je u drugom kolu svladala Njemicu Andreju Petković sa 6:4, 6:3.

– Uživam igrati na travi. Imala sam ove godine nekoliko pobjeda na travi prije Wimbledona i to mi sad puno pomaže. Ždrijeb? Nema lakih mečeva i nema lakih suparnica – kazala je Donna koja ima dobru priliku prvi put u karijeri izboriti drugi tjedan na jednom Grand Slam turniru.

Počela su i natjecanja u parovima i to ne posebno uspješno za hrvatske predstavnike. Ivan Dodig i Amerikanac Rajeev Ram nikako da dođu do pravog rezultata, u Wimbledonu su poraženi već u prvom kolu turnira muških parova, i to od Nizozemca Haasea i Šveđanina Lindstedta sa 6:7 (4), 5:7, 3:6.

Da je Dodig prošao, u drugom bi se kolu u hrvatskom dvoboju sučelio s Antonijem Šančićem. Samoborac je u paru s Bjelorusom Vasiljevskim nadjačao Japance Daniela i Nishioku sa 6:3, 6:4, 6:4.

U All England Clubu veliki je odjek dobio intervju koji je suprug Serene Williams Alexis Ohanian, osnivač mreže Reddit, dao londonskom The Timesu. Govorio je o problemima koje je Serena imala nakon porođaja i o njezinoj strašnoj volji da se što prije vrati na teniske terene.

Ustaje nedjeljom rano

– Različiti smo i učimo jedno od drugoga. No zajednička nam je radna etika i natjecateljski duh. Mislio sam da sam najveći radnik na svijetu, ali gledajući svoju suprugu postajem skromniji. Kako ona rješava sve probleme... Takvu posvećenost poslu još nisam vidio – kazao je Ohanian otkrivši da Serena ustaje rano nedjeljom da bi trenirala ili radila na svojoj modnoj liniji.

Dio njezina karaktera spoznao je lani u rujnu kad im se rodila kći Alexis Olympia, nakon čega se Serenino zdravstveno stanje zakompliciralo.

– Zamalo je umrla i nekoliko mjeseci morala je ležati u krevetu. Sve se to događalo prije manje od godinu dana, a sad se vratila i može igrati na ovoj razini. Pa to je fenomenalno! – oduševljen je Serenin suprug.

A Serena je u prvom kolu pobijedila Nizozemku Arantxu Rus sa 7:5, 6:3.