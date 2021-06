Đoković ili Nadal? 'Nadam se da ću biti bolji nego što sam bio prošle godine'

Možda malo i podcjenjujući Zvereva i Tsitsipasa, mnogi su polufinalni dvoboj ovogodišnjeg Roland Garrosa između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala prozvali finalem prije finala. Ne može im se puno zamjeriti, posebno uzme li se u obzir “minuli rad” Novaka i Rafe u Bulonjskoj šumi.

Španjolac je 13 puta osvajao taj jedini Grand Slam na zemlji, u 14. je polufinalu i bori se za 14. finale, dok Srbin nije toliko dominantan u Parizu, ali najbolji je tenisač današnjice i u ukupnim ogledima u prednosti pred Nadalom (29:28, 10:5 u posljednjih 15 mečeva).

Dobio 105 od 107 mečeva!

Kad smo već kod statistike, još je jedan detalj na Rafinoj strani impozantan te opravdava tvrdnju da je on neokrunjeni kralj Roland Garrosa. Sa Schwartmanom je postigao 105. pobjedu u 107 mečeva!

– Brojke su sjajne, zar ne? Ali ne mogu razmišljati o tome u ovom trenutku, statistikom ću se baviti kad završim karijeru. Sretan sam jer sam dobio važan meč protiv teškog suparnika, ali već sam okrenut polufinalu. A što se tiče tog novog meča s Novakom, što reći? Znamo se dobro i svašta se može dogoditi – zagonetan je bio Nadal, očito se želeći malo relaksirati i pobjeći od nervoze.

– Onaj tko bude igrao bolje taj dan imat će veće izglede za pobjedu, zar ne? To će biti važan meč za obojicu. Ipak, to je polufinale, a ne finale i to je velika razlika. Tko god pobijedi, bit će meč do naslova – napomenuo je Španjolac i napokon progovorio konkretnije:

– Protiv njega moram odigrati svoj najbolji tenis. Uvijek je veliki izazov igrati protiv Novaka i da biste ga pobijedili, morate dati sve od sebe. Jedina loša stvar u svemu je što igrate protiv jednoga od najboljih u povijesti – zaključio je Nadal koji je jedan od onih dvaju poraza u Roland Garrosu doživio upravo od Đokovića. Bilo je to u četvrtfinalu 2015. godine. Prije toga je Rafu u “njegovu dvorištu” dobio još jedino Šveđanin Söderling, u osmini finala 2009. godine.

– Nema puno igrača koji se mogu pohvaliti pobjedom nad Rafom na zemlji. I ovaj mi se polufinale čini dobro projektiranim. Tu smo, sučelit ćemo se još jednom. Lani je dominirao u finalu protiv mene, no u petak će uvjeti biti drukčiji. Nadam se da ću zaigrati na višoj razini nego u prva dva seta lanjskog finala. Kvaliteta igre koju sam imao u Rimu, Beogradu i ovdje daje mi dobar osjećaj pred taj meč. Imam puno samopouzdanja i vjerujem da mogu pobijediti. Ali, bit će to velika bitka, to sigurno – kazao je Đoković istaknuvši Nadala kao svog najvećeg rivala u karijeri.

Povijesno rivalstvo

– Naši mečevi donose dodatnu napetost i očekivanja. Naše rivalstvo je za ovaj sport povijesno. Suparništvo s njim i s Rogerom pomogla su mi da poboljšam svoju igru - istaknuo je Novak.

Taj odnos između dvojice ponajboljih igrača koje je svijet imao može se okititi još s puno brojki, ali i bez toga sve je jasno kad se kaže da nas u petak očekuje istinski - teniski klasik.