Đoković čestitao Božić, ubrzo stigle reakcije iz Srbije i pitanje zbunjenog navijača

Jedan od najboljih i najvećih tenisača u povijesti, Novak Đoković, čestitao je Božić svima koji slave po gregorijanskom kalendaru putem službenog Twitter profila ATP Toura.

Čestitao je na engleskom jeziku, a na početku videozapisa zapjevao je i popularnu božićnu pjesmu 'Jingle bells'.

- Želim vam mnogo zdravlja, sreće, ljubavi, radosti, najljepšeg kvalitetnog vremena s vašim najdražima i da vam svima 2020. bude najbolja godina ikada. Djed Mraz mi je već donio poklone, nadam se ćete ih i vi dobiti, ali je najvažnije imati osjećaj sreće u srcu. Uživajte - rekao je Đoković.

.@DjokerNole has a special message for everyone on Christmas 🤗🎄 pic.twitter.com/TRZ0rPlM6n