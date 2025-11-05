Dokapetan plavih: Ne znam zašto se oko Dinama stvaraju te priče, neke stvari su prenapuhane

Ne znam zašto se oko Dinama stvaraju priče kada pobjeđujemo, kazao je Dinamov napadač Sandro Kulenović na novinarskoj konferenciji uoči sutrašnjeg ogleda protiv Celte Vigo u Europskoj ligi. Dinamov dokapetan je naglasio kako je stanje u svlačionici dobro.

"Stanje u svlačionici je dobro, idemo prema svojim ciljevima, a to su dvostruka kruna i što bolji rezultati u Europi. Puno je mladih, novih igrača koji uče kroz krize. Rezultati su dobri s obzirom da se dogodio remont i da je ovo nova ekipa, Mogli su biti i bolji, radili smo kikseve koje nismo smjeli, ali i to je normalno kada imate mladu ekipu punu potencijala."

Dodao je kako ne zna odakle dolaze sve te priče o problemima unutar svlačionice.

"Uvijek se iznenadim kada pročitam neke stvari. Oko Dinama se stvaraju priče. Ne znam zašto se to radi uvijek kad pobjeđujemo," kazao je Kulenović.

"Normalna je stvar da igrači nisu zadovoljni kada ne igraju. Na nama je da pokažemo da trudom i zalaganjem zaslužujemo mjesto u momčadi."

Kulenović je ove sezone zabio šest golova u prvenstvu, te dva u Kupu, a još čeka prvijenac u Europskoj ligi.

"Uvijek može bolje, mi napadač imamo mini krizu, ali tek smo na početku studenog, a ukupno smo zabili više od 20 golova. Celta je dobra ekipa, ali dolazi na Maksimir, ovdje su padale brojne ekipe," istaknuo je.

Osvrnuo se i na zvižduke dijela navijača nakon utakmice protiv Rijeke.

"Neke stvari se prenapuhuju, stvara se negativna atmosfera gdje ne treba. Navijači su naš forte, tako je bilo dosad, tako će biti i dalje," poručio je Kulenović.