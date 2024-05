'Dobar je, ali ako misli pobijediti Duboisa, Filip mora napraviti jednu stvar i prije samog meča'

Na prijelazu ove subote na nedjelju karijera Filipa Hrgovića bit će na prijelomnici. Onih 36 minuta, a možda i manje, provedenih u ringu sučelice Englezu Danielu Duboisu, u borbi za privremenog prvaka IBF-a, odredit će bitno daljnji tijek njegove karijere. Ako pobijedi u Rijadu, najbolji hrvatski boksač bi se, vrlo vjerojatno, u rujnu borio s Anthonyjem Joshuom na Wembleyju. Ako pak izgubi, ostao bi bez statusa obveznog izazivača prvaka IBF federacije i njegov povratak u svjetski vrh bio bi prilično neizvjestan. S obzirom da je ta borba dio spektakla kakav dosad još nije zabilježen, a to je okršaj (pet protiv pet) dvojice (od trojice) najuglednijih svjetskih promotora, Hrgović je cijeli tjedan zatrpan obvezama na koje nam se požalio i njegov trener Yousef Hasan.

- Svaki dan nam je isprogramiran. U utorak je bio svečani dolazak, u srijedu otvoreni trening, u četvrtak je konferencija za novinare a u petak službeno vaganje a sve to uz niz obveza prema medijima.

Trenirali u "Mike Tyson Gymu"

Nakon "open workouta", koji je podrazumijevao ulazak u ring i petominutno ispucavanje udaraca u prazno (shadow boxing), Hrgović je sa svojim timom otišao na trening.

- Trenirali smo u "Mike Tyson Gymu" a trening smo završili negdje oko jedan sat iza ponoći. Kako je to vrijeme kada bi Filip trebao ući u ring onda se pokušavamo prilagoditi. Treniramo kasno navečer da Hrga ostane budan kao što će morati biti budan za vrijeme borbe.

Zanimalo nas je kako hrvatska "Zvijer" (El Animal) ovih dana diše.

- Dobar je, gdje god bi se od ovih obveza on i Dubois sretli, Filip bi odnio verbalnu pobjedu. Svjesni smo mi da je Dubois dobar boksač ali mu ne želimo iskazati divljenje. Štoviše, ako ga Filip misli demolirati u ringu onda ga treba psihički pobijediti i prije meča.

A u tom ratu, čini se, Hrga ne bira sredstva.

- Hrga mu spušta, udara mu na psihu. To su cake iz profesionalnog boksa. Ako želiš izazvati nemir kod protivnika moraš to znati činiti. Sjećam se kada se Filip borio sa Tomom Littleom, koji nije kalibar borca kakav je Dubois, kad se Englez stao na vagu i počeo se gurati, odmah nam je navukao nemir. To nema veze sa samom borbom ali ostavlja psihološkog traga na istu. Ako protivnika naljutite to može utjecati na njegov boks, na taktiku, može izgubiti strpljenje i početi srljati u želji za osvetom. Psiha je ponekad i više od pola pobjede. Osim toga, morate izjaviti nešto zanimljivo da bude šou jer tko ćete zvati na ovakve priredbe ako nisi u stanju prirediti šou.

Duboisovu treneru Donu Charlesu nikako se ne sviđa što hrvatski teškaš pokušava ući u glavu njegovu štićeniku.

- Jedno je biti samouvjeren a drugo arogantan. Hrgović je vrlo arogantna osoba i doživjet će grubo buđenje. Dobro smo ga proučili. Pripravni smo na sve što on donosi u ringu, napravili smo svoju domaću zadaću, i sve će se vidjeti u subotu.

Osim što je govorio da je Dubois priglup, Hrgović je znao reći i da je njegov protivnik onaj koji odustaje, što se u nekim njegovim borbama doista i dogodilo.

- To su ljudi govorili i prije Duboisove borbe s Millerom pa sada više ne govore. Govoreći i samom sebi da je tako, Hrgović pokušava izgraditi samopuzdanje. On je sav u tom razmišljanju i to se neće promijeniti sve dok ne dobije precizan udarac u bradu.

Tema koju Hrga vrsti jest i njihov sparing od prije šest godina za vrijeme kojeg je Hrvat bio nadmoćan.

- Ja tada nisam bio trener Danielu koji je tada imao 20 godina. Uostalom, sparing je nešto drugo u odnosu na borbu ali ako se on na to oslanja, sretno mu bilo.

Tako zbori Don Charles a mi se ponovo vraćamo Yousefu Hasanu koji podsjeća:

- Tako vam funkcionira svijet profesionalnog boksa. Pa ne ide se Filip igrati, ide se boriti pa i neka izgleda arogantno. Pa tko će vam platiti ulaznicu za Wembley ako ne naljute protivnika i njegove poklonike pa isti žele vidjeti da dobiješ batina. Pa sjetite se koliko je Chisora porganjao Klička dok ovaj nije pristao na borbu. U boksačkom biznisu je važno puno toga izvan ringa pa i to tko se bolje oblači, tko bolje priča.

Hrgi prednost na kladionicama

Neutralni promatrači Hrgoviću daju prednost, što se vidi i na kladionicama. Opća je teza da će Duboisovi izgledi biti veći u prvom dijelu borbe da istu okonča ali ako u tome ne uspije onda će njegovi izgledi za pobjedu kopniti.

- Hrga se mora držati naše taktike i natjecati suparnika da odustane od svoje. Za očekivati je da će Dubois u startu krenuti na Filipa, da će tražiti nokaut u čemu bi mogao i srljati. A što je više ljut to će biti manje strpljiv. Ne podcjenjujemo mi njega, dobar je on i opasan borac, ali Hrgović je bolji.

Osim Jukija, uz Hrgovića će ovaj puta biti i njegov prvi trener Ronnie Shields te kondicijski trener Igor Čordaš. U Rijad stiže i Stjepan Božić, već je stigao Filipov američki menadžer Keith Connoly a očekuje se i njegov hrvatski menadžer Željko Karajica.

- Očekujem da će Hrga imati i ponešto navijača. Svoj dolazak iz Hrvatske najavilo je dvadesetak ljudi a tu je i nekolicina mojih bratića, sinovi od dvojice stričeva, koji žive u Saudijskoj Arabiji. A svoj dolazak najavio mi je i Marcelo Brozović - prenosi nam Juki.