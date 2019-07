Mihajlović joj platio operaciju i spasio život, ona mu poslala emotivnu poruku

❤️ Di Forza ne abbiamo tanta ma con il vostro Amore siamo imbattibili. Grazie a tutti ❤️ Snage imamo mnogo,ali sa vasom ljubavi postajemo nepobedivi!Hvala vam svima od srca ❤️!

A post shared by Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic) on Jul 14, 2019 at 1:36am PDT