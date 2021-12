Dinamova legenda ne može se prestati diviti Oršiću: Strašan je, a još će rasti!

Još prije devet godina pisao sam o Mislavu Oršiću kao igraču kojeg će juriti pola Europe. Još u doba kada je kao klinac zaprešićki Inter spašavao od ispadanja u drugu ligu. Očito je bilo da će njegov nogometni put vrlo brzo krenuti uzlaznom putanjom.

Tako je i bilo. Doduše, do svjetala vrhunske pozornice išao je okolnim putem. Nije prvi ni zadnji koji je morao težim putem. Otkako je došao u Dinamo, prije tri i pol godine, najbolji je strijelac maksimirske momčadi. Pogodak West Hamu u Londonu bio je njegov 21. europski. Doseg je to kojim je prestigao legendarnog Slavena Zambatu i Igora Cvitanovića. Vrijedi spomenuti da je samo jedan pogodak postigao s bijele točke.

A kada smo već kod utakmice s West Hamom, prvi put Oršić je iskazao ljutnju. Nije mu najbolje sjela odluka Željka Kopića da ga izvede iz igre. A Oršin bijes još je bio očitiji kada se, nakon utakmice koju je odlučio spektakularnim pogotkom, nije nasmijao tijekom intervjua. A dan nakon utakmice, dvadesetak ljudi postavilo mi je isto pitanje: 'Zašto je Kopić, pobogu, mijenjao Oršića...!?' Odgovor na to pitanje nisam znao...

Na stranu Oršićeva ljutnja. Uostalom, nije prvi put da mu nije bilo po volji. Toliko je puta ovaj skromni i samozatajni mladić ispred svog stavio interes momčadi igrajući i na pozicijama koje mu ne odgovaraju. U ove tri i pol godine niti jedan incident nije se vezao za njega. A svako malo javljali su se oponenti i kritičari koji su postavljali upitnike iznad njegova imena. Tako je bilo i kada je, samo godinu i dva mjeseca nakon povrataka iz Koreje, izborio mjesto u hrvatskoj reprezentaciji.

Za poziv su zaslužne Oršićeve igre koje su zadnjih nekoliko sezona toliko puta bile na europskoj razini. Teško se zapravo sjetiti da je neki Dinamov napadač u novijoj povijesti u kontinuitetu zabijao tako lijepe pogotke. No, kada je hrvatska reprezentacija u pitanju, Dinamov napadač ili ofenzivni veznjak, kako vam je draže, ima jednu nesretnu okolnost. A ta je da na njegovoj poziciji u reprezentaciji igra Ivan Perišić, jedan od naših najboljih i najkonstantnijih reprezentativaca zadnjih nekoliko godina.

Oršić je do sada skupio 14 utakmica u nacionalnom dresu, a izvedba, primjerice, protiv Španjolske, pokazala je da će izbornik Zlatko Dalić i dalje računati na Dinamovog asa.

Foto: DAVID KLEIN Soccer Football - Europa League - Group H - West Ham United v Dinamo Zagreb - London Stadium, London, Britain - December 9, 2021 Dinamo Zagreb's Mislav Orsic celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/David Klein

Svake je godine igrao najvažniju ulogu, a i igrač je s najviše utakmica u Dinamovoj momčadi svake sezone. Svojim je pogocima u zadnjih nekoliko sezona klubu izravno donio nekoliko milijuna eura. Usput kazano, Dinamo je za njega platio 1,2 milijuna eura i stoga sigurno možemo konstatirati da je Oršić najbolja Dinamova akvizicija u novijoj povijesti. Svaki put Dinamo je s njim prezimio u Europi, a samo ove godine sudjelovao je u 56 posto pogodaka svoje momčadi.

Zgodno zvuči podatak da je jedini naš nogometaš koji se može pohvaliti da je zabijao hat-trick u Ligi prvaka i Europskoj ligi, dva najveća klupska natjecanja. Svakako mu u prilog ide činjenica da u zadnje tri i pol godine u Dinamu nije propustio dvije utakmice u nizu! Istu noć u kojoj je Oršić srušio i West Ham, sigurno je njegov otac Marijan nazdravio malvazijom. Istom onom kao nakon spektakularne utakmice protiv Tottenhama.

A David Moyes, trener West Hama nakon utakmice se pitao: 'Ne znam je li Oršićev pogodak pitanje kvalitete ili sreće...' Previše se puta ponavljalo da bi se radilo samo o sreći, gospodine Moyes... - odgovorili bi mu iz Dinama.

Iznimno visoko mišljenje o Orši ima i bivši Dinamo as Silvio Marić.

- Oršić je strašan igrač. Pokazao se nevjerojatno dobrim kada je najvažnije. A tu se vidi kvaliteta igrača, onda kada treba rješavati najvažnije utakmice. Iako, Dinamo u zadnje vrijeme ne igra baš u nekoj formi. Ali Oršić ima taj kapacitet da uvijek bljesne kada treba. Tehnički je jako dobar i ima sve druge najvažnije kvalitete za takav učinak na vrhunskoj razini. A očito je sada i da mu Englezi leže. Jedan je među nekolicinom vrhunskih igrača u ovoj momčadi Dinama - ističe Silvio Marić.

Može li on rasti?

- Naravno da može. Očito je da u njegovoj izvedbi ima još rezerve na svim razinama. Mislim da bi mu izbornik Zlatko Dalić trebao ukazati više povjerenja. S malo više kredita u reprezentaciji, Oršić bi bio još bolji. Jako puno može dati reprezentaciji - kaže Marić.

Sjećate li se još nekog igrača u novijoj povijesti Dinama koji je zabijao tako lijepe, a ujedno i važne pogotke?

- Takav igrač bio je Igor Cvitanović u mojoj generaciji. Njih dvojica su mi jako slični. I Cvitanović je zabijao tako lijepe pogotke kada god je trebalo - zaključio je Silvio Marić.