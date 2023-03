Dinamo ima najbolji ‘bolid’, ali ne smije opet izlijetati. Hajduk vreba na kiks, a Gorica se nada

Dinamov trener Ante Čačić preuzeo je plave pet kola prije kraja prošlog prvenstva, kad se nadvila prijetnja da bi im iz ruku mogao izmaknuti naslov prvaka. No, iskusni strateg smirio je momčad, napravio sve što je trebalo da bi u pretposljednjem kolu slavljem na Šubićevcu izborio taj trofej.

Bilo je to vrlo dramatično prvenstvo, a Dinamo sad ima priliku ovo prvenstvo mirno završiti. Ima ozbiljnu bodovnu prednost, devet bodova više od drugog Hajduka, a uz to ima i najbolju momčad iako više u njoj nema Mislava Oršića i jako važnog Arijana Ademija, pa samo mora pripaziti da s tim najboljim “bolidom” ne izgubi “pole position” u toj utrci nekakvim nepotrebnim izlijetanjima kakva su se dogodila primjerice u Šibeniku i Puli gdje su plavi ostali bez bodova koje su im mnogi unaprijed upisali. S tim bi bodovima već bili praktički neuhvatljivi Hajduku i možda bi samo nastojali steći još veću bodovnu prednost. Ovako, još ne mogu biti potpuno mirni uoči deset posljednjih prvenstvenih utakmica.

Rijeka blizu trećeg mjesta

Dakle, još je deset kola do kraja ove sezone HNL-a i Dinamo ima sve u svojim rukama. U ovo vrijeme prošle sezone bilo je jako neizvjesno, nakon 26 kola te sezone plavi su bili na vrhu, ali s istim brojem bodova kao i Osijek, samo s boljom gol-razlikom, Rijeka je imala samo bod manje, a Hajduk dva manje od Zagrepčana i Osječana. U Dinamu tvrde da prvenstvo nikako još nije odlučeno, bez obzira na tih devet bodova prednosti, a pogotovo loptu na zemlju spušta trener Čačić jer je ipak još 30 bodova u igri.

No, uz tu bodovnu prednost, Hajduk koji je jedini ozbiljan pratitelj (Osijek na trećem mjestu zaostaje 22 boda) svojim igrama ne jamči da do kraja sezone može držati pobjednički niz kojim bi možda mogao doista dostići plave. Dinamo bi zapravo gotovo sve mogao riješiti u prvih pet utakmica nakon ove reprezentativne stanke. Dinamo ide u goste Gorici i Lokomotivi, pa mu dolazi Slaven Belupo, pa ponovno ide u Pulu i onda kod kuće igra s Varaždinom. Sve su to suparnici za uvažavanje, momčadi koje dobro igraju, ali u svim tim utakmicama Dinamo je favorit i u slučaju da tu bude izuzetno učinkovit, do derbija u Splitu može sve riješiti i onda mirno otići na Poljud. Doduše, plavi imaju puno reprezentativaca i Čačić ih sad nema na raspolaganju, a nakon tih stanki znala se izgubiti forma.

26.02.2023., stadion Maksimir, Zagreb - SuperSport HNL, 23. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk. Marko Livaja, Josip Sutalo. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hajduk ima prilično sličan raspored kao i plavi, ide u Šibenik, dočekuje Istru, no onda slijedi ipak jako težak ispit na Rujevici, a prije dolaska Dinama još dočekuje Varaždin i ide u Goricu. Morao bi biti maksimalno učinkovit da bi onda u derbiju ipak zakuhao završnicu sezone i čekao kiks plavih, možda na gostovanjima u Osijeku i Rijeci.

Ipak, najneizvjesnija je borba za treće i četvrto mjesto, borba za Europu. Osijek je zasad u prednosti, ali posustaje, a Rijeka se s Jakirovićem sjajno diže i mislimo da je glavni favorit za osvajanje trećeg mjesta iako sad ima tri boda manje od Osijeka. No, u igri za te pozicije, uz Osijek i Rijeku, su i Istra i Varaždin koji su se ugurali između Osijeka i Rijeke, a i Slaven je na samo bod od Rijeke. No, Rijeka trenutačno pokazuje najviše u toj konkurenciji.

19.03.2023., stadion Maksimir, Zagreb - SuperSport HNL, 26. kolo, GNK Dinamo - HNK Rijeka. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Gorici ostaje samo nada

Gorica na dnu ljestvice živi svoje najteže dane, ima osam bodova manje od Šibenika koji drži tu devetu poziciju spasa, ostanka u ligi. Gorica bi morala napraviti sjajan rezultatski niz da bi se spasila, dok bi Šibenik morao učestalo ostajati bez bodova. Doduše, nije Gorica kao što je bio Hrvatski dragovoljac prošle sezone, kada je bio odavno otpisan, nakon 26 kola imao je samo deset bodova, 13 manje od devete Istre. Uz to, Gorica im puno bolju momčad od tadašnje momčadi iz Sigeta, puno bolje igra i još ima pravo nadati se da se može spasiti iako bi to doista bio veliki pothvat.