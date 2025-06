Dinamo bez napadača! Kanga promašaj, Petković otišao; plavi su pred zidom, a već su izgubili milijune

"Kraljevstvo za konja", navodno je rekao kralj Richard III. Postoje osporavanja tih riječi, ali u ovom je trenutku dojam da bi "kraljevstvo" za napadača u ovom trenutku mogao dati Dinamo. Naime, u ovom trenutku novi trener Mario Kovačević ima vrlo dobar, uglavnom novi kadar igrača s kojim će krenuti u novu sezonu za koju je s pripremama već krenuo.

No, u tom kadru nedostaju klasični napadači. Dinamo u ovom trenutku ima Sandra Kulenovića, igrača koji je poprilično osporavan, ali je isto tako bio najbolji strijelac plavih u prošloj sezoni. Plavi su u međuvremenu ostali bez dvojice napadača. Bruno Petković raskinuo je ugovor s Dinamom i otišao je kao slobodni igrač, tek ćemo vidjeti gdje će nastaviti karijeru. I u prošloj sezoni maksimirski je klub bio dobrim dijelom lišen Petkovićevih usluga i kvaliteta zbog ozljeda, prije svega problema s pubičnom kosti.

Kange su se izgleda riješili

Zbog toga je prije šest mjeseci doveden Wilfried Kanga iz berlinske Herthe, odšteta je bila oko 1,7 milijuna eura te još neki bonusi, stigao je na godišnju plaću od 700 tisuća eura te za svaki pogodak ima pravo na dodatak od tri tisuće eura. To mu je u novčanik spremilo još devet tisuća eura s obzirom na to da je u 16 nastupa za plave triput bio strijelac.

Nova vladajuća garnitura u Dinamu je zaključila da Kanga nije "materijal" za novi Dinamo i pokušali su ga se riješiti. Stoga Kange nije bilo ni na popisu onih koji su se trebali pojaviti na pripremama, ali ni na popisu onih koji su dobili pokoji dan odmora više. Posljednje informacije kažu da je Kanga vrlo blizu odlasku u Genk koji vodi Ivan Leko. Na račun plavih trebalo bi doći milijun eura, dakle plavi su spasili bar dio uloženog novca u Kangu i riješili se njegove visoke plaće, ali to je očito bila jako loša investicija koja se nije isplatila, donijela je samo financijski minus, a ni s Kanginim igrama nisu se baš pomogli.

Jasno je da Dinamo mora dovesti napadača. Istina, potpisali su novi ugovor s mladim Franom Topićem, 21-godišnjim mladim reprezentativcem koji je prošlu sezonu dobro odradio u Zrinjskom, a za plave je debitirao kod Igora Bišćana koji ga je nenadano poslao na travnjak protiv Hajduka u Splitu. Topić je zasigurno talentiran napadač, ali teško da se plavi mogu osloniti isključivo na njega i Kulenovića uoči duge i zahtjevne sezone. Isto vrijedi i za Lovru Kulušića, koji bi trebao stići iz Šibenika, ali će – ako i dođe – vjerojatno odmah otići na posudbu.

Zna se da Dinamo traži pravog centarfora, ali takvih igrača baš i nema na tržištu ili su jako skupi. Najviše se govori o Dionu Dreni Belji, igraču Augsburga koji je prošle sezone igrao jako dobro na posudbi u bečkom Rapidu. I austrijski klub bi ga bio rado otkupio od njemačkog bundesligaša, ali sedam-osam milijuna je bilo je previše novca za Rapid, kao što je previše i za Dinamo. U prilog plavima ide činjenica i da Beljo želi u Dinamo kad se to već nije realiziralo 2023. godine kada je bio meta plavih, ali je na kraju za tri milijuna eura otišao u Augsburg. No, zasad je odšteta koju traže Nijemci daleko previsoka za plave, čak i kad bi s osam milijuna eura spustili na pet ili šest, bilo bi to ozbiljno opterećenje za blagajnu Dinama koja se u sljedećoj sezoni neće ozbiljno puniti od europskih natjecanja jer plavih nema u Ligi prvaka, a Europska liga u kojoj će igrati puno je manji financijski kolač i plavi se sad ne smiju razbacivati odštetama.

Mierez jeftiniji od Belje

A uz to, nema nikakve garancije da će Beljo ili neko skupo pojačanje doista uspjeti u Maksimiru. Kao što ni dolazak Ramona Miereza ne bi mnogo toga jamčio. I njega su plavi željeli dovesti iz Osijeka koji je tražio previše, pa je na kraju Argentinac otišao u Al-Jaziru za tri milijuna. Sigurno mu igranje u Emiratima nije donijelo nekakav igrački napredak i razvoj, tako da postoji sumnja je li još jednako dobar kao u vrijeme igranja u Osijeku. Mierez bi, doduše, bio nešto jeftiniji od Belje, ali i stariji – ima 28 godina, dok Beljo ima 23. A prema posljednjim transferima, jasno je da Dinamo cilja na mlađe igrače, od kojih u budućnosti može i financijski profitirati. No, isto je tako i činjenica da Dinamo živi i od rezultata i zato Boban i društvo moraju jako dobro vagati pri dovođenju igrača.