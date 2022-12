Dilaver treći igrač Dinama koji je otišao u Rijeku: Iz momčadi treba izvući kvalitetu

Prvi dio sezone nogometaši Rijeke odigrali su jako loše, na osmom su mjestu sa samo četiri pobjede i deset poraza. Tijekom ove stanke dobili su novog trenera, iz Zrinjskog je stigao Sergej Jakirović, a momčad s Rujevice mijenja i igrački kadar. Klub su napustili Haris Vučkić i Matej Vuk, no stigla su i pojačanja.

Iz Dinama su na posudbu već otišli napadač Deni Jurić koji je prvi dio sezone proveo na posudbi u Gorici te vezni Antonio Marin koji se u Dinamu nije naigrao. Od jučer je igrač Rijeke i Emir Dilaver, 31-godišnji stoper. Dilaver je u dva mandata igrao u Dinamu i skupio 83 utakmice za plave, okitio se sa šest trofeja.

– Zahvaljujem klubu na svemu što mi je pružio dok sam bio igrač Dinama. Želim zahvaliti navijačima na podršci, posebno Bad Blue Boysima koji su bili uvijek uz nas, putovali s nama, oduševljavalo me to kako su nas pratili u svakom trenutku.

Žao mi je zbog rastanka od momčadi i Dinama, ali to je tako u nogometu – rekao je na odlasku Dilaver, a po dolasku u Rijeku dodao:

– Rijeka je bila dosta ispod svoje razine u prvom dijelu, mislim da imamo kvalitetan sastav, treba samo to izvući to iz njega i vjerujem da ćemo to s novim trenerom napraviti.

