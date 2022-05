Debeljka iz Vojvodine prijatelji su zadirkivali, a sada je najbolji na svijetu s milijunima na računu

Srpski centar Nikola Jokić je drugu godinu zaredom izabran za najkorisnijeg igrača ligaškog dijela NBA sezone. Košarkaš Denver Nuggetsa je u glasanju 100 sportskih novinara dobio 65 prvih mjesta odnosno 875 bodova.

Drugo mjesto pripalo je centru Philadelphie 76ersa Kamerunncu Joelu Embiidu sa 706 bodova (26 prvih mjesta), a treći je Grk Giannis Antetokounmpo iz Milwaukee Bucksa sa 595 bodova (devet prvih mjesta). Četvrti u glasanju za MVP-a je košarkaš Phoenix Sunsa Devin Booker (216 bodova), a peto mjesto je zauzeo Slovenac Luka Dončić iz Dallas Mavericksa, koji je dobio 146 bodova.

Jokić je u ligaškom dijelu sezone imao prosjek od 27,1 koševa, 13,8 skokova i 7,9 asistencija po utakmici. On je postao prvi igrač u povijesti s najmanje 2000 koševa, 1000 skokova i 500 dodavanja u sezoni. U ligaškom dijelu vodio je Denver Nuggetse do šestog mjesta u Zapadnoj konferenciji, ali su u doigravanju ispali već u prvom krugu, bolji od Denvera bili su Golden State Warriorsi.

Jokić je 13. igrač u povijesti lige koji je nagradu za MVP-a dobio dvije godine zaredom. To je još uspjelo Giannisu Antetokounmpu, Kareemu Abdul-Jabbaru, Larryju Birdu, Wiltu Chamberlainu, Stephenu Curryju, Timu Duncanu, LeBronu Jamesu, Magicu Johnsonu, Michaelu Jordanu, Mosesu Malonu, Stevu Nashu i Billu Russellu.

A predstavnici Denver Nuggetsa došli su u Sombor i uručili nagradu Jokiću. On je bio sa svojim konjima koje obožava.

Amerikanci su pronašli Jokićevu iskaznicu Košarkaškog saveza Srbije kada mu je bilo osam godina i pitali ga što mu je tada prolazilo kroz glavu.

– U tom trenutku me nije toliko zanimala košarka. Bio sam s konjima i čistio štale. U tim godinama me nije tako zanimalo. Do 13 ili 14 godina nisam ozbiljnije igrao košarku. Tata je morao zvati trenera da me vrati u tim. Kada sam došao tek u NBA počeo sam se ugledati na Tima Duncan a– rekao je Jokić.

Jokićev životni put iznimno je zanimljiv. Jokić je rođen u Somboru, a teško je netko mogao pretpostaviti da će taj bucko postati košarkaška zvijezda. Na košarku ga je upisao tata iako Nikola nije bio oduševljen tom idejom jer nije imao tjelesne predispozicije. Više je volio utrke konja nego košarku.

– Tada sam bio niži i puniji, ali moj otac je bio zaljubljenik u košarku i morao sam ići. Budući da nisam bio visok, stavili su me na poziciju plejmejkera, što je pridonijelo kvaliteti mojih dodavanja – rekao je jednom Jokić.

Stalno je imao problema s kilogramima.

– Prije nego što sam izrastao, bio sam debeli plejmejker – rekao je Jokić kojeg su često zadirkivali zbog viška kilograma. A kako je izgledao u mladosti, svjedoči i jedna fotografija koja se vrti po društvenim mrežama. Poznat je i jedan njegov tvit u kojem je pitao prijatelje hoće li netko na basket, a nije dobio ni jedan odgovor.

Probleme s kilogramima imao je sve do pandemije koronavirusa. Tada je stanku iskoristio kako bi naporno trenirao i doveo se u formu. Jokićeva je tajna u tome što na sve gleda kao na zabavu.

– Svaku utakmicu doživljavam kao "partiju basketa" kod kuće u Srbiji – rekao je jednom.

Jokiću će se takav pristup jako isplatiti jer će od košarke zaraditi ogroman novac. Prema pisanju američkih medija Nuggetsi ovog ljeta spremaju ponuditi Jokiću petogodišnje produženje ugovora vrijedno 254 milijuna dolara, što bi bio najbogatiji ugovor u povijesti NBA lige.