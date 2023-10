Dario Šimić za Večernji list objasnio razloge odlaska iz Dinama

Dario Šimić podnio je neopozivu ostavku na mjesto člana Uprave Dinama. Učinio je to na današnjem sastanku Izvršnog odbora. Javio nam se i objasnio zašto je donio takvu iznenađujuću odluku.

- Nema gorčine, odluku sam donio iz srca, razmišljao sam o njoj već neko vrijeme. Kako sam ušao u Dinamo iz srca, tako sam sada i izašao - rekao nam je Šimić, pa nastavio:

- Ja sam svoje odradio, posebno tu mislim na borbu za prevlast u skupštini, odnosno za pomake i reformu u školi nogometa. Mislim da smo jako dobro postavili školu nogometa, već se vide i prvi rezultati.

Jeste li otišli zato što niste imali podršku dijela ljudi u klubu?

- Da, osjetio sam da nemam stopostotnu podršku svih ljudi u klubu, vjerojatno je to presudilo. Ali kažem, ja sam ponosan, jer u ovih nekoliko mjeseci donio sam klubu dobre stvari. Nisam ušao u klub zbog novca, već zbog srca, tako sam i radio ovh proteklih mjeseci.

Slažete li se da ste odigrali ključnu ulogu u svrgavanju Mamića, odnosno njegove struje u skupštini?

- Nisam se opterećivao i razmišljao o Mamiću, ja sam u Dinamo ušao isključivo zbog boljitka kluba, da mu doprinesem nekim svojim idejama.

Što vam je bilo najteže u ovih sedam mjeseci?

- Najteže mi je pao rastanak s Igorom Bišćanom. Napravio je veliku stvar za klub, osvojio je naslov prvaka prošle sezone. Nažalost, teško su mu padale te utakmice, ti porazi, jer on je najveći dinamovac među svima nama. I zato smo donijeli odluku o njegovoj smjeni.

A na što ste ponosni?

- Počela je tranzicija kluba, na to sam najviše ponosan.

Biste li nešto mijenjali, napravili drugačije?

- Naravno da je bilo i pogrešaka, to je normalno. No, odrađen je dobar posao, pregovarali smo oko 147 odlazaka i dolazaka, preuzeli odgovornost tko od igrač je, a tko nije za Dinamo, te tako smanjili fond igrača odnosno smanjili budžet za plaće. Napravili smo i dosta skautinga, lista koje se mogu koristiti u idućim prijelaznim rokovima. Bilo je i peha u nekim stvarima, u nekim utakmicama. Šteta, jer da smo prošli AEK ili Spartu, stvari bi izgledale bolje - rekao je Šimić, a na naše pitanje je li ovo samo do viđenja ili zbogom funkcijama u Dinamu?

- Ma ja ću uvijek biti dinamovac, iz velike ljubavi prema klubu sam i ušao u ovu borbu za boljitak Dinama. Zato je ovo samo doviđenja, tko zna što donosi budućnost. No, ova odluka o odlasku sada je bila najbolja. Puno sam i ja naučio, jer Dinamo je zaista velik klub u kojem puno toga možeš doprinijeti i naučiti - zaključio je Šimić.

