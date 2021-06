Dario Šarić i Sunsi korak do finala: Poveli su 3-1 u seriji protiv oslabljenih Clippersa

Košarkaši Phoenix Sunsa svladali su kao gosti Los Angeles Clipperse 84:80 u četvrtoj utakmici finala doigravanja u Zapadnoj konferenciji NBA lige te tako poveli 3-1 u seriji na četiri pobjede.

Ivica Zubac je za poraženu momčad igrao rekordnih 39:34 minuta te postigao 13 koševa uz šut 5/8 iz igre, a tome je dodao 14 skokova, jednu asistenciju i jednu osvojenu loptu. Na pobjedničkoj strani je Dario Šarić igrao 6:43 minuta, pogodio tricu i imao tri skoka.

Najbolji igrač Sunsa bio je centar Denadre Ayton koji je postigao 19 koševa, uz čak 22 skoka i četiri blokade. Chris Paul je ubacio 18 poena uz sedam asistencija, ali je pogodio ključna slobodna bacanja u završnici dvoboja. Devin Booker je bio najbolji strijelac s 25 koševa, ali je šutirao 8/22 iz igre i 65 sekundi prije kraja ispao iz utakmice zbog šeste osobne pogreške.

Paul George je s 23 koša, 16 skokova i šest asistencija bio najbolji igrač Clippersa, ali je ponovno u završnici promašivao s crte za slobodna bacanja. Reggie Jackson je ubacio 20 poena.

Bila je to vrlo neobična utakmica u kojoj domaća momčad nijednom nije uspjela povesti, a Sunsi su početkom treće četvrtine imali 16 koševa prednosti (52:36). No, Clippersi su do kraja treće četvrtine sveli zaostatak na samo tri koša (69:66).

U obostrano neefikasnoj posljednjoj četvrtini (15:14), na semaforu je gotovo četiri minute stajalo 71:70 za Sunse. Odluka je pala 6,3 sekunde prije kraja, kad je Paul George pri vodstvu gostiju 81:78 promašio prvo slobodno bacanje, a potom namjerno i drugo, ne bi li njegova momčad uhvatila loptu, što se i dogodilo.

Šariću je u borbi za skok suđena osobna pogreška na DeMarcusu Cousinsu koji je pogodio prvo i išao namjerno promašiti drugo bacanje, ali nije pogodio obruč. Do kraja je Chris Paul pogodio tri od četiri slobodna bacanja i donio Sunsima mogućnost da već za dva dana, u noći s ponedjeljka na utorak po srednjoeuropskom vremenu (3 sata), pred svojim navijačima osiguraju treći konferencijski naslov u klupskoj povijesti (1976., 1993.) i ulazak u veliko NBA finale.

U prethodna dva nastupa u velikom finalu Sunsi su oba puta poraženi, 1976. od Boston Celticsa (4-2), a 1993. od Chicago Bullsa (4-2).