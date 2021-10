"Dao sam ruku hrvatskom vaterpolu i izborniku Tucku, koji me želio uz sebe"

Iako su pokušali u kvalifikacijama Lige prvaka, za vaterpoliste ove sezone radikalno pomlađene Mladosti pravi ispiti počinju u Eurokupu. Dobili su atraktivnog suparnika u četvrtfinalu, na Savu večeras (početak u 20.30 sati) dolazi talijanski Palermo, prilično kvalitetna i dobro posložena momčad koja u obrani igra tzv. M-zonu, koja našim vaterpolistima baš i ne odgovara. Prilika je to bila da uoči večerašnjeg dvoboja porazgovaramo s trenerom Mladosti Zoranom Bajićem (60), koji je odnedavna i pomoćnik izbornika hrvatske reprezentacije Ivice Tucka. Najprije o utakmici s Palermom...

Palermo ima jača imena

– Meč je to u kojem se imamo pravo nadati da ćemo odigrati kvalitetno. A hoćemo li biti nagrađeni i rezultatom, vidjet ćemo. Palermo ima petoricu-šestoricu kvalitetnih igrača, a tu u prvom redu mislim na dvojicu naših vaterpolista (bivših mladostaša – op. a.) Andriju Bašića i Andriju Vlahovića, na američkog reprezentativca Maxa Irvinga, na vratima je drugi golman Italije Nicosia, odličan je strijelac Del Basso, kao i sidraš Marziali. Budemo li pravi, nismo bez šansi za pobjedu u Zagrebu i u končanici za prolazak u polufinale – napomenuo je Bajić.

Igrate bez prvog vratara Marcelića. Je li on samo ozlijeđen ili je i “uvrijeđen” zbog kašnjenja plaća?

– Dugovanja postoje, ali ipak se ne radi o tome. Marcelić ima rupturu ligamenata lijeve šake, u dodiru s loptom osjeća bol i zato prima injekcije. Pod paskom je našeg novog klupskog liječnika dr. Mladena Miškulina (bivšeg sidraša Mladosti – op. a.).

Mladost je ostala bez gotovo kompletne prve postave, a sada je vama ostavljeno da od skrpanog materijala napravite što bolje odijelo?

– Da smo imali zdravu financijsku situaciju, vjerojatno bismo zadržali sve igrače koji su otišli (Bušlje, Vrlić, Bukić, Harkov, Miloš... – op. a.), a možda bismo doveli i još neko pojačanje sa strane. Ovako imamo jednu radnu i mladu momčad koja ima veliki potencijal, ali mi po imenima nismo na razini Palerma.

Izbornik me zamolio...

Vas se percipiralo kao jednog od kandidata za novog izbornika. Niste li se udaljili od toga postavši Tuckov pomoćnik?

– Izbornik me zamolio da mu pomognem i ja ga nisam mogao odbiti. Prevladala je ljubav prema vaterpolu, prema hrvatskoj reprezentaciji i prema Tucku. A što se mog izbivanja iz Mladosti tiče, imam puno povjerenje u svoje pomoćnike Hrestaka i Vićana. Moj angažman uostalom može biti klubu na ponos. Dao sam ruku Tucku, ali i hrvatskoj reprezentaciji, to je to – zaključio je Bajić.