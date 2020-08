Dani Olmo oduševio potezom, napustio je Zagreb, ali Hrvatsku nije zaboravio!

Nogometna sezona nikad nije bilo ovako duga, a završnica Lige prvaka nikad čudnija. I dok će se klubovi u tom elitnom natjecanju boriti za naslov najboljega u Europi, brojna nacionalna prvenstva već počinju (kao i naše koje kreće ovog petka), preklapa se završnica jedne Lige prvaka s kvalifikacijama za novu sezonu tog natjecanja. K tome, nikad se Liga prvaka nije igrala ovako, sve momčadi koje su izborile četvrtfinale u Portugalu tamo će, bez gledatelja, igrati na jednu utakmicu.

Sudar dvije filozofija

Tako će danas u Lisabonu na stadionu Da Luz (odnosno José Alvalade) snage odmjeriti RB Leipzig i madridski Atlético, sudar je to dviju različitih nogometnih filozofija. Zna se kakav nogomet voli Diego Simeone, trener Atlética traži disciplinu, kontrolirani nogomet, ali i takav je jako učinkovit. S druge strane Julian Nagelsmann s Leipzigom igra lepršavo, voli napadački nogomet.

Uoči puta u Portugal španjolska momčad suočila se s problemima, Corea i Vrsaljko bili su pozitivni na koronavirus i morali su ostati kod kuće u karanteni. Naš Šime Vrsaljko poručio je da se osjeća dobro, nema ozbiljnih problema, ali za svoj će Atlético morati navijati iz svog madridskog doma. Doduše, teško da bi igrao i da se nije zarazio, imao je dugu pauzu zbog problema s koljenom.

Iako je Vrsaljko bivši igrač Dinama vjerujemo da će plavi biti uz Danija Olma i njegov Leipzig. Olmo je ostavio duboki trag u Dinamu, donio je plavima i ogroman novac, 19 milijuna za odštetu, pa još dva milijuna bonusa jer je njegov klub izborio i za novu sezonu Ligu prvaka, a koliko znamo, kad bi Leipzig osvojio naslov europskog prvaka, stigao bi u maksimirsku blagajnu još pokoji milijunčić. No Olmo je zaslužio da se za njega navija jer, nakon što je otišao iz Hrvatske, nije ju zaboravio. Pa je tako određeni postotak svoje plaće u jednoj humanitarnoj akciji odlučio donirati za djecu Hrvatske. Svaka čast dečku koji i na taj način želi zahvaliti zemlji u kojoj je izrastao u sjajnog igrača.

Olmo se odlično uklopio u svoju novu momčad, odmah je počeo dobivati prilike, doduše samo je jednu utakmicu upisao sa svih 90 minuta, ali nakon koronastanke igrao je sve više, pa su stigli i prvi pogoci, jedan Kölnu i dva Hoffenheimu. Doduše, nakon što je za Dinamo odigrao svih šest utakmica u skupini Lige prvaka, i to sve po 90 minuta i postigao tri pogotka (dva Šahtaru i jedan, spektakularan, Manchester Cityju), za Leipzig u osmini finala Lige prvaka nije igrao, oba pobjednička susreta s Tottenhamom odgledao je s klupe za pričuve. No nadajmo se da je tijekom priprema za završnicu LP-a uvjerio trenera Nagelsmanna da je on “taj”, da treba igrati.

U prednosti su Španjolci

Kao i sve utakmice završnice Lige prvaka tako će i ova biti velika nepoznanica, zapravo i za trenere jer nisu imali prilike “snimati” svoje suparnike u zadnje vrijeme, ne znaju što su i kako suparnici radili nakon što su uspjeli nekako kraju privesti svoja nacionalna prvenstva. Nijemci su, pa tako i Leipzig, svoje prvenstvo okončali krajem lipnja, dok su Španjolci igrali tri tjedna dulje. Imali su tako kraću pauzu i sigurno drukčije pripreme nego Leipzig koji je svojim igračima mogao dati i znatno više odmora, ali onda se i duže pripremati za ovu završnicu Lige prvaka.

Do nje je Leipzig stigao preko spomenutog Tottenhama pobjedama 3:0 i 1:0, dok je Atlético preskočio aktualnog prvaka Europe Liverpool, također s dvije pobjede, slavio je s 1:0 i 3:2.

Kladionice blagu prednost daju španjolskoj momčadi, ali u nogometu je sve moguće, pogotovo kada se igra u ovakvom sustavu – jedna utakmica i to na neutralnom terenu.