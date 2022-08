Dalić i prijatelji priredili spektakl u Livnu, igrali i Šuker, Bišćan, Pletikosa...

Ozračje u sportskom Livnu ovih je dana sličilo ozračju u slavnim danima 2018. godine nakon povratka hrvatske nogometne reprezentacije iz Rusije, kada su pojedini igrači i stručni stožer na čelu sa Zlatkom Dalićem doputovali na stadion Zgoni, gdje su ih dočekali oduševljeni navijači iz HB županije, južne Bosne, Hercegovine i dijelova Dalmacije.

Scena za pamćenje

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 30.05.2022., Zagreb - Konferencija za medije Hrvatskog nogometnog saveza. Izbornik Zlatko Dalic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Ta se scena mnogim Livnjacima urezala u sjećanje, a ono što su ovih dana doživjeli i vidjeli na stadionu Troglava dijelom ih je podsjetilo na slavne "vatrene" dane. Nije to jedina poveznica s tim nezaboravnim danima. Kao prvo, i tada i sada u središtu pozornosti bio je izbornik vatrenih Zlatko Dalić, rođeni Livnjak. Tada kao osoba koja je vodila sjajnu momčad do svjetskog srebra, sada kao glavni inicijator trodnevnoga nogometnog kampa za mlade nogometaše od 9 do 14 godina.

– Hvala svima koji su došli i kupili ulaznicu, ovo je velika stvar za Livno. Ovo su dani kad je u Livnu najviše ljudi jer ima puno ljudi iz dijaspore. Napravili smo nogometni kamp za djecu, bilo je prelijepo – rekao je izbornik Zlatko Dalić.

Čak 180 djece tri je dana imalo čast i privilegij učiti nogometne vještine i vježbati "pod zapovjedništvom" najboljih hrvatskih, bosanskohercegovačkih i lokalnih nogometnih trenera. Spomenimo zato barem dio trenerskih imena koja su prenosila svoje znanje budućim mladim nogometašima, možda i budućim reprezentativcima: Zlatko Dalić, Blaž Slišković, Zoran Vulić, Stipe Pletikosa, Davor Šuker, Miran Dalić, David Vrgoč, Danijel Krivić, Josip Badrov, Aner Hodžić, Ante Semren, Branko Sučić, Borimir Perković... i još mnogi drugi.

Ovo o budućim reprezentativcima nisu preteške riječi jer u livanjskom i susjednim krajevima uvijek su se rađali kvalitetni nogometaši. Recimo kako su se vrijedni organizatori potrudili da svi sudionici kampa boravak u Livnu i rad u kampu dugo pamte, možda i zauvijek. Zlatko Dalić, gradonačelnik Darko Čondrić, predsjednik NK Troglav Dubravko Pervan te Ivan Jolić, Miran Dalić i još mnogi domaćini sve su učinili da se djeca odlično osjećaju.

Za uspomenu svi su dobili sportsku opremu s logom i ostalim obilježjima kampa: majice, hlačice, čarape (tzv. štucne), torbe za trening, boce za vodu te ostale male darove u znak sjećanja na kamp. Naravno, organizatori su se potrudili da djeca ne budu gladna ni žedna, pa su ih počastili sendvičima, vodom i osvježavajućim pićima. I izbornik Dalić dao je sebi zadatak da se druži s budućim modrićima, mandžukićima, subašićima, rakitićima. Naravno, i sa svima njima fotografirati se u bezbroj kombinacija: pojedinačno, udvoje, utroje, u desetero, s tatama, mamama ili i s tatama i mamama, pa s djedovima, tetama, naravno i s trenerima te u još mnogo varijanti... kako bi "malci" mogli od svega napraviti albume za budućnost... Spominjemo dječake, ali...

– Uz dječake, u radu kampa pojavile su se i curice. Svakako i među njima ima puno nadarenih budućih nogometašica – rekao nam je Dubravko Pervan, hiperaktivni predsjednik NK Troglav, koji se trudi, gotovo se "polomi" da sve stigne... Ide mu to dobro, čak mu ne smeta koji kilogram više...

Mladi Livnjaci, Tomislavgrađani, Ramci, Posušani, Kaštelani, Slavonci, Zagrepčani i "dijasporci" – svi su uživali i zadovoljni napustili Livno s jednom mišlju: doći na Zgone i dogodine jer ambicije su organizatora da kamp postane tradicionalan i da traje što dulje.

Skandiranje publike

Drugi dio livanjskog spektakla bila je humanitarna utakmica između Humanih zvijezda Hrvatske te Livna i prijatelja. Pola sata uoči početka utakmice doznali smo da je prodano 7000 ulaznica! A navala na dragocjene papiriće još je trajala! Prihod će ići u korist nekoliko udruga kao što su "Kap ljubavi" iz Tomislavgrada i "Puž" iz Livna te za obnovu Hrvatskog doma "Stjepan Radić" u Šujici.

Naravno, prihod će "pojačati" brojni sponzori, ne samo iz Livna i Hercegbosanske županije nego i iz drugih krajeva BiH i Hrvatske. Dok su se nogometaši obiju momčadi zagrijavali, publika je skandirala imena Ladića, Pletikose, Šimunića, Živkovića, Bišćana, Grnje, Špehara, Željka Mavrovića i još 50-60 drugih bivših nogometaša, košarkaša, rukometaša, glumaca, pjevača...

A sve je završilo velikim glazbenim spektaklom...