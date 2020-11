Cvjeta cvijeće među HNS-om i Hajdukom: Šuker uputio poruku Jakobušiću

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davor Šuker poželio je novom predsjedniku Uprave HNK-a Hajduk Lukši Jakobušiću dobar početak na novoj funkciji te pozdravio Jakobušićevu najavu suradnje s HNS-om.

- Čestitam Lukši Jakobušiću na imenovanju na čelno mjesto Hajduka. Njegovo iskustvo gospodarstvenika i dugogodišnjeg sportskog djelatnika ukazuju da će uspješno voditi klub, vjerujem da će Hajduk s njim na čelu biti financijski stabilan i u natjecateljskom smislu konkurentan najboljim hrvatskim momčadima - kazao je Šuker za službenu stranicu HNS-a.

Predsjednik HNS-a je istaknuo kako mu je drago što je je Jakobušić u svom inauguracijskom obraćanju javnosti nagovijestio dobru suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom i izrazio zadovoljstvo činjenicom da će Poljud 17. studenoga biti domaćin hrvatskoj reprezentaciji u susretu Lige nacija s Portugalom.

- Želim mu puno sreće i uspjeha u radu, a vrata Hrvatskog nogometnog saveza uvijek su mu otvorena za konstruktivan razgovor i suradnju - poručio je Šuker.

Novi predsjednik Uprave Hajduka Jakobušić u svom je predstavljanju na Poljudu prije dva dana naglasio kako želi klubu vratiti dignitet.

- Došao sam jer želim moćan Hajduk, želim vratiti dignitet Hajduku. Potrebno nam je jedinstvo. Želim svoj četverogodišnji mandat završiti do kraja, moji ciljevi su najveći i to u svakom segmentu. Da svaki zaposlenik ili igrač bude bolji. Teška su vremena, a Hajduk treba vratiti nadu - poručio je Jakobušić.

Dodao je kako Hajduku treba vratiti poštovanje.

- Rugaju nam se, a sada nas već i žale, a to je najgore. Borbe i podjele su nas dovele do ovoga - poručio je on.