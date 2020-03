C. Ronaldo objavio vijesti o majci Dolores koju svi nestrpljivo čekaju

Majka Cristiana Ronalda imala je moždani udar. Dolores Aveiro (65) zbrinuta je u bolnici dr. Nelio Mendonca u Funchalu, gdje se Ronaldo i rodio.

Portugalski nogometaš odmah je posjetio majku te se večeras putem društvenih mreža javio fanovima s ohrabrujućim vijestima te im zahvalio na porukama podrške.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.