Cristiano Ronaldo je kažnjen, ali može igrati na Svjetskom prvenstvu, Portugalci su odahnuli

Disciplinska komisija Međunarodne nogometne federacija (FIFA) kaznila je Cristiana Ronalda s jednom utakmicom neigranja zbog crvenog kartona dobivenog u susretu protiv Irske u kvalifikacijama za SP 2026. godine, objavili su portugalski mediji. Ronaldo je isključen nakon što je laktom udario domaćeg stopera Daru O'Shea u 61. minuti utakmice.

Portugalskoj zvijezdi je prijetila kazna od tri utakmice, što bi značilo da propušta prve dvije utakmice u skupini World Cupa. Međutim, FIFA je suspendirala Ronalda na smo jednu utakmicu, uz dvije utakmice uvjetno. CR7 je već odslužio kaznu nakon što je propustio utakmicu protiv Armenije koju su odabranici Roberta Martineza dobili sa 9-1.

Za Ronalda će SP u SAD, Meksiku i Kanadi biti šesti World Cup u karijeri, a do sada je za Portugal nastupio 226 puta i postigao 143 gola.,