Čovjek tamnog kaputa i kovrčave kose prijeti hrvatskoj reprezentaciji

Već samo ime zvuči nekako znamenito, ritmično, kao da je posuđeno iz ruskih romana 19. stoljeća. Valerij Georgijevič Karpin. Na dan kad je postao izbornik, i to iz drugog pokušaja jer ga u prvom nitko ozbiljno nije doživio, moskovski su sportski dnevnici izašli s pričom o Nijemcu Stefanu Kuntzu kao najizglednijem kandidatu.

Koliko su vjerovali u misiju Katar, najbolje svjedoče tada plasirane teze da bi novi izbornik u slučaju poraza od Hrvatske u Moskvi trebao žrtvovati ostatak kvalifikacija za SP i okrenuti se stvaranju nove Zbornaje. Kad se na klupi ipak pojavio Karpin i odlučio ukloniti najboljeg napadača i skandal-majstora Artjoma Dzjubu, netko je napisao: Bez Dzjube, Rusija je samo Bjelorusija... Igre su davale za pravo svim kritičarima, u jednoj anketi većina čitatelja poručila je da se igra loše, s tim što je najveći broj anketiranih ipak zaokružio opciju “šutim, samo šutim”. Ipak je to Rusija.

I voilà! Tri mjeseca poslije marljivo skupljajući bodove, Rusija kraj kvalifikacija čeka na pole positionu i u Split, ne dogode li se neka čuda, dolazi uzeti nam ono najmilije.

Tko je taj čovjek u tamnom kaputu, prodornih očiju i plave kovrčave kose koji je ispao rezultatski preporoditelj ruske reprezentacije, momčadi koju smo u povijesti samo jednom svladali u 90 minuta, i to u prijateljskoj utakmici?

Foto: Yegor Aleyev KAZAN, RUSSIA - OCTOBER 8, 2021: Russia's head coach Valery Karpin shouts instructions in a 2022 FIFA World Cup Group H Qualifying Round football match between Russia and Slovakia at Ak Bars Arena. Yegor Aleyev/TASS Photo via Newscom

Rođen i odrastao u Estoniji, već se samim mentalitetom razlikuje od kavkaski tvrdog prethodnika. Njegova nogometna zvijezda rodila se u posljednjoj velikoj momčadi SSSR-a, koju je u Kupa prvaka 1991. tek u polufinalu zaustavio Marseille, i prvoj velikoj dinastiji nove lige – Spartaku Olega Romanceva. Bio je među prvim legionarima ruskog nogometa u ligama petice, ranije su otišli samo Kančeljskis i Mostovoj, a ispostavit će se da ni generacije koje su ih naslijedile, pa čak ni ona Hiddinkova brončana, nisu dale previše legionara koji bi dulje ostali vani. Rusu je ipak najljepše u Rusiji.

Igrao je u tri kluba Primere, triput se ženio i ima tri državljanstva – rusko, estonsko i španjolsko. Nakon igračke karijere prvo se bacio u građevinski biznis, a njegova je firma u Španjolskoj financirala biciklističku momčad i odbojkašku koja je njemu u čast nazvana Valerij Karpin Vigo! Posao je poslije ugasio, a vrativši se u Rusiju, šetao je od trenera i direktora Spartaka do komentatora sportskog kanala MečTV da bi u jednom trenu postao i glavni urednik nogometnih prijenosa. I onda se opet vratio trenerskom poslu.

Elokventan i karizmatičan, sama njegova pojava sušta je suprotnost Čerčesovu koji je igračima vjerojatno sličio na šefa željezničke stanice u Čerepovcu. Karpin je prvi koji je postao izbornik Rusije, a da ništa kao trener prethodno nije osvojio. No, ime je ipak svima zazvonilo. Jedan njihov zajednički suigrač ovako je to sažeo: “Karpin je cijelog života zvijezda, a Čerčesov je uglavnom bio pričuvni vratar.”

Koliko su ga igrači prigrlili, možda najbolje otkriva scena iz svlačionice nakon pobjede u Mariboru snimljena kamerom Ruskog nogometnog saveza na kojoj cijela momčad pjeva hit stanovite Afrodite “Valjera, Valjera”, a što je nadimak za sve Valerije.

Koliko Karpin uživa u javnom nastupu, odlično je dočarao podcast Koment. Šou u kojem u atmosferi neke poluzamračene sobe za okruglim stolom nalik na kockarski odgovara na pitanja vodećih TV-komentatora u državi koji ga nemilice rešetaju. Rasprava je žustra i otvorena, kao da ne sjedi s novinarima, nego članovima stručnog stožera. Bez imalo nadmenosti ili bahatosti Karpin igra simultanku s njima i u svakom odgovoru daje do znanja koliko vjeruje u uspjeh. Recimo kad kaže: “Svaki naš igrač mogao bi bez problema igrati bilo gdje na Zapadu.” Vrhunac nastaje kad mu puste nasnimljeno pitanje supruge: “Dobro, kad ti misliš doći kući? Samo te na TV-u vidim!”

Foto: Yegor Aleyev KAZAN, RUSSIA - OCTOBER 7, 2021: Russia's head coach Valery Karpin is seen during a press conference one day before a 2022 FIFA World Cup Group H Qualifying Round football match against Slovakia. The game is scheduled to take place at Ak Bars Arena on 8 October 2021. Yegor Aleyev/TASS Photo via Newscom

Jedan dobar poznavatelj prilika u ruskom nogometu na duhovit je način opisao neočekivani brak Karpina i nogometnog saveza:

“U hotelskom baru u kasne sate sjedi samac očajan. S piva se već prebacio na žestoko, kad mu konobar kaže:

– Jeste li za još jedno piće? Uskoro zatvaramo.

Očajnički mu treba društvo. I eno je. Iz separea mu namiguje atraktivna plavuša. U treptaj već su u taksiju i jure gradom dok se on pokušava sjetiti njezina imena. Sljedećeg jutra budi se u nepoznatoj mu sobi i sad već s nelagodom tu ljepoticu kovrčave kose pita:

– Kako se ti ono zoveš?

– Pa rekla sam ti... Valjera.”

Karpin je bio posljednja šansa, potez iz očaja. Mi barem znamo na kojim visinama to može završiti.