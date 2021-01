Ćorićevo 24. mjesto ipak nije bilo dovoljno

Hrvatski tenisači neće ove godine sudjelovati u raspodjeli četiri i pol milijuna američkih dolara koliko iznosi nagradni fond ATP momčadskoga kupa koji će se od 1. do 5. veljače odigrati u Melbourneu kao uvertira Australian Opena.

Nishikorijev zaštićeni renking

Na turniru će nastupiti 12 reprezentacija, ali pozicija našeg najboljeg igrača Borne Ćorića (24. mjesto na ATP listi) nije bila dovoljno dobra da i Hrvatska uđe u to društvo. Za Australce se znalo da će dobiti pozivnicu pa je malo iznenađenje tek uvrštenje Japana iako je prvi tenisač te zemlje Kei Nishikori tek 41. tenisač svijeta.

– Željeli su naši igrači nastupiti, daleko od toga da nisu, ali naprosto u ovoj skraćenoj verziji ATP kupa našlo se mjesta samo za 12 momčadi. Nishikori je iskoristio zaštićeni renking, ali i da nije, ispred nas su još i Belgija i Bugarska (Belgijac Goffin je 16. na ATP listi, a Bugarin Dimitrov 19., op. a.) – pojasnio je situaciju Bornin otac Damir Ćorić.

Da je to natjecanje zadržalo kriterije koje je imalo u onom starome izdanju (igralo se uglavnom u Düsseldorfu), kada se u obzir uzimao kombinirani renking dvojice najboljih igrača, onda bi se i za Hrvatsku našlo mjesta u Melbourne Parku, posebno zato što je Švicarska otkazala.

Osim 24. Ćorića mi, naime, imamo i 43. Čilića, pa bi to bilo dovoljno za ulazak u to probrano društvo. No, kako je presudan plasman najboljeg tenisača, lista sudionika praktički je preslika vrha ATP liste.

Nastupit će Srbija (Đoković 1.), Španjolska (Nadal 2.), Austrija (Thiem 3.), Rusija (Medvjedev 4.), Grčka (Tsitsipas 6.), Njemačka (A. Zverev 7.), Argentina (Schwartzman 9.), Italija (Berrettini 10.), Francuska (Monfils 11.), Kanada (Šapovalov 12.), Japan (Nishikori ZR-15.) i s pozivnicom Australija (De Minaur 23.). Eto još jednog motiva da Ćorić i Čilić ove godine podignu svoj renking...

Od najboljih nema Federera

Tih 12 reprezentacija bit će podijeljeno u četiri skupine po tri, a polufinale će igrati samo pobjednici skupina.

Ždrijeb je najavljen za 20. siječnja. Naslov brani Srbija koja je lani u finalu bila bolja od Španjolske s 2:1. Đoković i Nadal i ove godine predvode elitno društvo, na turniru će nastupiti devet od 10 najboljih tenisača svijeta. Od velikih imena izostat će samo Roger Federer.