Conor McGregor ganuo toplom porukom: Evo što je poručio teško bolesnom dječaku

Kad čujete ime Conor McGregor najčešće pomislite na kontroverze, prostakluk, nasilje... ali taj Irac ipak ima dobro srce, sjeća se otkud dolazi, cijeni navijače i jednom zapravo malom gestom uspio je uljepšati teške trenutke bolesnom dječaku.

Iako mu je trebalo vjerojatno samo pokoja minuta, ako i toliko, da na društvenim mrežama odgovori na vapaj fana, on će to pamtiti cijelog života.

- Hej, @TheNotoriousMMA (nadimak McGregora na Twitteru, op.a.)! Moj brat se više od pet godina bori s bolesti bubrega, prošao je mnogo operacija i uz sve to pobijedio koronavirus prije dva tjedna. On je borac, baš kao ti, i bez obzira na sve svakog se jutra budi s osmijehom na licu. Možeš li mu uputiti nekoliko riječi ohrabrenja?

Napisao je to Jesus Rodriguez, mlađi brat bolesnog Conorova navijača. Irac je, na ugodno iznenađenje mladića iz SAD-a, odgovorio na tweet!

- Respekt za tebe Jesuse jer stojih uz brata cijelo vrijeme! Pokazat ću ovo sinu i reći mu da se tako braća moraju ponašati! Respekt! Reci bratu da ostane jak i da sluša liječnike. Bog vas blagoslovio!

My man! Respect to you Jesus, standing by your brothers side all time! I am going to show my son this and tell him this is how he is to back his brother in life! Respect! Tell your brother I said to stay strong, listen to his doctors, and take it 24hrs at a time.

God bless you 🙏 https://t.co/504O2u6KG8