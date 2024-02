Cityeva legenda nahvalila Kovačića: 'Veliki sam obožavatelj vrhunskog Hrvata. To govorim od početka'

Nogometaši Manchester Cityja s uvjerljivih su 6-2 slavili na gostovanju kod Luton Towna i plasirali se u četvrtfinale FA kupa, a pet golova postigao je norveški napadač Erling Haaland. Jedan gol nadodao je i naš reprezentativac Mateo Kovačić koji je sjajno zabio s više od 20 metara i zaradio brojne komplimente.

GALERIJA Kovačić zabio golčinu s više od 20 metara

Legenda Manchester Citya iz doba kada u klubu nisu bili Arapi, Paul Dickov, inače igrač s više od 150 nastupa za građane, danas radi kao televizijski stručni komentator i iznimno cijeni našeg Kovu.

- Slušajte, ja sam njegov veliki obožavatelj. To govorim od dana kad smo ga prvi put vidjeli u predsezoni. Mislim da je u subotu protiv Bournemoutha bio jako, jako dobar, a takav je bio i sad. Kada si igrač kakav je on, suigrači te jako cijene. Njegov gol bio je fantastičan. Sjajan dodir, sjajna tehnika i lopta je prošla iza golmana. On je vrhunski, vrhunski igrač - smatrao je Dickov.

City je tako izborio četvrtfinale FA kupa, a Haalandov podvig nije viđen čak 54 godine, kada je već davne 1970. godine legendarni George Best zabio šest golova Northamptonu.