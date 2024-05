City je postigao povijesni uspjeh, ali jedna njegova zvijezda neće slaviti

Manchester City u nedjelju je ispisao povijest engleskog nogometa, postali su prvi engleski klub koji je naslov državnog prvaka osvojio četiri sezone za redom. Cityju je to deseta titula engleskog prvaka čime je preskočio Everton na četvrtom mjestu ljestvice klubova s najviše naslova, također ovo im je šesta titula u posljednjih sedam sezona. Jedina momčad koja je uspjela prekinuti niz Cityja bio je Liverpool u sezoni 2019/20.

Osvajač Premiershipa dobiva 40 medalja koje dijeli klupskom osoblju za koje klub smatra da su najzaslužniji za titulu i svim igračima koji su te sezone nastupili u barem pet utakmica. U šampionskoj momčadi Cityja takvih igrača je 21, a još su četvorica nastupili za City ove sezone, ali samo jednom, nedovoljno da bi dobili medalju.

Vjerojatno jedini za kojim City može žaliti je Cole Palmer, sjajni ofenzivni veznjak koji je za Građane nastupio u prvom kolu protiv Burnleyja nakon čega je prodan Chelseaju gdje se promaknuo u ponajboljeg igrača londonskog kluba. Na istoj je utakmici prvi puta nastupio i Aymeric Laporte koji je nakon te utakmice otišao u saudijski Al-Nassr.

Jedan nastup zabilježio je i James McAtee koji je sezonu proveo na posudbi u Sheffield Unitedu, a najbliži medalji bio je Kalvin Phillips. On je do siječanjskog prijelaznog roka nastupio u četiri utakmice za City nakon čega je posuđen West Hamu, tako da mu do medalje nedostaje samo jedan nastup. Njih četvorica do medalje mogu samo ako vodstvo kluba odluči da su ih zaslužili pa će se odvojiti četiri medalje za njih koje bi inače trebali dobiti članovi osoblja.

