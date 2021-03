Čilić preokretom do trećeg kola

Marin Čilić (ATP - 45.) nadoknadio je set zaostatka i pobjedom nad 13. nositeljem Čileancom Cristianom Garinom (ATP - 20.) 3-6, 7-5, 7-6 (5) stigao do trećeg kola turnira Masters 1000 serije u Miamiju.

Dvoboj je za Čilića krenuo lošim smjerom od neiskorištene prilike za 'break' i vodstvo 3-1 u prvom setu. U sljedećem gemu hrvatski je tenisač spasio četiri 'break-lopte', ali ne i petu, a do kraja seta je osvojio još samo jedan gem.

U drugom setu je Čilić trebao tri 'breaka' kako bi odveo meč u odlučujući set. Prvi je napravio u trećem gemu, da bi ga ispustio u šestom. Garin je izgubio servis po drugi put u sedmom gemu, ali ga je Čilić odmah vratio u igru. Ipak, Čileanac je još jednu priliku ponudio Marinu u 11. gemu, koju je hrvatski tenisač iskoristio i bez izgubljenog poena odservirao za osvajanje drugog seta.

U trećem je setu Čilić prvi došao u priliku za 'break' u trećem gemu, ali je ostala neiskorištena, baš kao što ni Garin nije uspio iskoristiti 15-40 u šestom gemu, jer je hrvatski tenisač odličnim servisima nanizao četiri poena. Odluka o plasmanu u treće kolo ostavljena je za 'tie-break'.

Čilić je konstantno bio u prednosti, poveo s 5-2, a kod 6-4 došao do prve meč-lopte sa servisom. Ostao je bez realizacije, ali je to nadoknadio u sljedećem poenu i preciznom bekend paralelom zapečatio pobjedu koja mu je donijela proboj u treće kolo turnira Masters 1000 serije u Miamiju po sedmi put u karijeri.

Bio je to prvi 'tie-break' koji je Čilić osvojio u 2021., nakon što je prva četiri izgubio. Garin je prvi tenisač iz Top 20 kojeg je Marin pobijedio od rujna prošle godine i pobjede nad Belgijcem Davidom Goffinom na rimskom Mastersu.

Nije to bila predstava za pamćenje, ali je pronašao put do pobjede, što mu u ovoj godini nije previše puta uspjevalo. Spasio je 11 od 15 prilika za 'break' Čileanca i sve bolje servirao što je meč odmicao. Završio je dvoboj sa 60 posto pogođenih prvih servisa, uz lošu realizaciju (68 %), ali je to nadoknadio s nešto boljom realizacijom drugog servisa (53 %). Zabio je 15 aseva, ali i napravio šest dvostrukih pogrešaka.

Za plasman u osminu finala Čilića čeka Talijan Lorenzo Musetti (ATP - 94.) koji je sa 6-3, 6-3 svladao 23. nositelja, Francuza Benoita Pairea (ATP - 33.). Čiliću i 19-godišnjem Musettiju će to biti prvi međusobni dvoboj.

ATP Miami - 2. kolo

Aslan Karacev (Rus/17) - Mihail Kukuškin (Kaz) 6-4, 6-3

MARIN ČILIĆ (HRV) - Cristian Garin (Čil/13) 3-6, 7-5, 7-6 (5)

Lorenzo Musetti (Ita) - Benoit Paire (Fra/23) 6-3, 6-3

Hubert Hurkacz (Polj/26) - Denis Kudla (SAD) 7-6 (5), 6-4

Miloš Raonić (Kan/12) - Jordan Thompson (Aus) 6-2, 6-1

Daniel Galan Riveros (Kol) - Alex De Minaur (Aus/15) 4-6, 6-3, 6-4

Lorenzo Sonego (Ita/24) - Bjorn Fratangelo (SAD) 6-4, 7-6 (5)

Kei Nishikori (Jap/28) - Aljaž Bedene (Slo) 7-6 (6), 5-7, 6-4

Stefanos Tsitsipas (Grč/2) - Damir Džumhur (BIH) 6-1, 6-4