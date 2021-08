Čilić osvojio prvi set i vodio 5:2 u drugom... Nažalost, to mu nije bilo dovoljno

Marin Čilić (ATP - 36.), šesti nositelj ATP turnira u američkom Winston-Salemu, nije se uspio plasirati u treće kolo, a bolji od njega bio je Bjelorus Ilja Ivaška sa 4-6, 7-5, 6-4 nakon dva sata i 49 minuta.

Čilić je nakon osvojenog prvog seta poveo, napravio 'break' i za 2-0 u drugom setu te ga je samo jedan gem dijelio od pobjede kad je došao do vodstva 5-2. No, do meč-lopte nije stigao. Izgubio je pet gemova zaredom, čime je 27-godišnji Bjelorus izborio treći set.

U njemu je Čilić ostao bez prilike za 'break' pa ga je izgubljeni servis u sedmom gemu koštao 16. poraza u ovoj sezoni.

ATP Winston-Salem - 2. kolo

Pablo Carreno-Busta (Špa/1) - Soonwoo Kwon (J. Kor) 6-3, 3-6, 6-4

Jan-Lennard Struff (Njem/9) - Gianluca Mager (Ita) 6-2, 6-2

Ilja Ivaška (Bje) - MARIN ČILIĆ (HRV/6) 4-6, 7-5, 6-4

Daniel Evans (VB/3) - Lucas Pouille (Fra) 3-6, 6-4, 6-1

Benoit Paire (Fra/12) - Gilles Simon (Fra) 6-3, 6-3

Emil Ruusuvuori (Fin) - Aleksander Bublik (Kaz/5) 6-2, 7-6 (5)

Pierre-Hugues Herbert (Fra) - Federico Coria (Arg) 6-4, 6-2

Marcos Giron (SAD) - Federico Delbonis (Arg/10) 6-3, 6-4

Carlos Alcaraz (Špa/15) - Alexei Popyrin (Aus) 6-7 (9), 6-1, 7-6 (1)

Márton Fucsovics (Mađ/4) - Yosuke Watanuki (Jap) 7-5, 6-1

Max Purcell (Aus) - Jordan Thompson (Aus) 7-5, 6-4

Mikael Ymer (Šve) - Albert Ramos-Vinolas (Špa/11) 6-3, 6-1

Frances Tiafoe (SAD/13) - Andy Murray (VB) 7-6 (4), 6-3

Thiago Monteiro (Bra) - Eduardo Nava (SAD) 7-5, 6-1