ATP STOCKHOLM

Čilić ni u četvrtom meču nije uspio pobijediti Norvežanina: Ispustio je veliku prednost u prvom setu

15.10.2025.
u 21:26

Čilić je sjajno ušao u meč, uz jedan break poveo je 3-0, imao je i 4-1

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić poražen je u drugom kolu ATP teniskog turnira u Stockholmu od Norvežanina Caspera Ruuda sa 6-7 (2), 4-6.

Nakon što je u prvom kolu pobijedio 19-godišnjeg Norvežanina Nicolaija Budkova Kjaera (7-5, 6-3), Čilić je u drugoj rundi izgubio od njegovog sunarodnjaka, drugog nositelja u Stockholmu i 12. tenisača svijeta.

Cro Cop se vraća u ring: Dogovorio borbu s jednim od najvećih!?

Čilić je sjajno ušao u meč, uz jedan break poveo je 3-0, imao je i 4-1. Nažalost, Ruud je uspio izjednačiti na 4-4 nakon čega je set otišao u "tie-break". Norvežanin je u trinaestoj igri poveo 5-0 uz tri mini breaka i za Marina više nije bilo povratka.

U drugom setu tenisači su držali svoje servise do desetog gema u kojem je Ruud napravio break za 6-4 i ukupnu pobjedu.

VEZANI ČLANCI: 

Bio je to njihov četvrti međusobni susret i četvrta pobjeda 26-godišnjeg Norvežanina.

Posljednji susret imali su prije tri godine u polufinalu Roland Garrosa, kad je Ruud slavio u četiri seta.

Ključne riječi
Casper Ruud ATP Stockholm Marin Čilić

