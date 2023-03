Cibona senzacionalno pobijedila Crvenu zvezdu! Pao je favorit u Zagrebu

Senzacija u Zagrebu

Cibonin trener: "Ostao sam bez riječi kako smo odigrali"; Zvezdin trener: "Ovo je nedopustivo"

Posljednji put je Cibona pobijedila Crvenu zvezdu prije devet godina i to u Beogradu, u polufinalu ABA lige, kada je jedini put i osvojila to natjecanje i to s Darijem Šarićem u sastavu