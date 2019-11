Cibona poražena od Crvene zvezde, ali su je gledatelji nagradili pljeskom

Premda je to u pojedinim trenucima nekome možda izgledalo kao da je Cibona mogla prirediti senzaciju i pobijediti Crvenu zvezdu, realno je ovo bila utakmica u kojoj je sve ispod "minus 15" uspjeh. Jer, cibosi su se ipak namjerili na euroligaša, doduše umornog od dvije euroligaške utakmice u tjednu, no još uvijek daleko kvalitetniju i skuplju momčadi.

Iako je završna sirena označila "minus 14" (72:86), košarkaši Cibone nagrađeni su pljeskom. Zasluženo, jer gledatelji su shvatili da su dali svoj maksimum što je ustvrdio i trener Ivan Velić:

- Ovo je u ovom trenutku bio naš maksimum. Dali smo sve od sebe i sa Zvezdom smo igrali otvorenu utakmicu. Bez obzira što su oni kontrolirali rezultat, nisu oni bili sigurni u svoju pobjedu jer smo stalno hvatali priključak.

Nakon što su cibosi u posljednjem "jurišu" stigli na samo tri koša zaostatka (72:75), Baron je promašio no centar Kuzmić uhvatio je napadački skok i omogućio novi napad iz kojeg je razigravač Brown pogodio tricu (za 72:78) za koju je Velić kazao da je odlučila pobjednika. I jest, jer vukovi u preostale tri minute nisu ubacili niti jedan koš a primili su ih čak 11. I tu se, zapravo, vidjelo da su Beograđani sastav više klase koji je, zahvaljujući svojim moćnim pojedincima, u stanju pobjeđivati i kada su igrači premoreni.

- U utorak i četvrtak smo igrali Euroligu pa mi nije bilo lako pripremiti momčad za sraz sa Cibonom za koju smo znali da će biti naglašeno borbena. Euroligaške utakmice igrače emotivno jako potroše, posebice kada igramo pred velikim brojem gledatelja. Teško se oni vrate fiziološki i motivacijski, no moramo se s tim nositi i dati važnost ABA ligi jer ona vodi u Euroligu - rekao je Zvezdin trener Andrija Gavrilović.

Pomalo iznenađujuće, 16-godišnji Roko Prkačin odigrao je čak 26 minuta (7 koševa, 6 skokova, 2 asista) , no razlog tome leži vjerojatno i u odgovoru trenera Velića na pitanje zašto u drugom poluvremenu nije koristio Ivana Novačića:

- Odlučio sam tako, a možda sam ga trebao staviti radi šuta. Ako bih pak rekao da Novačić izvrnuo gležanj, a Gibson natukao rebra, onda bi to zvučalo kao da tražim alibi. Kada ovakav suparnik ima šut za tricu od 60 posto (14/23), a mi samo 20 posto, onda i to svjedoči koliko smo mi igrali dobro. Igrali smo pametno i s puno energije. Imali smo i dosta tranzicije iz koje smo zabili pet trica, a da smo pogodili koju tricu iz postavljenih napada, utakmica bi bila otvorena do posljednje sekunde.

Kod domaćina prednjačili su centar Bundović (15 koševa) i branič-šuter Kovač (14 koševa), a kod gostiju Grk Perperoglou (15), Čović (14) i Amerikanac Baron (13).