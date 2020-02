Očajan nastup protiv fenjeraša, Cibonin trener posuo se pepelom: Ja sam kriv

Nakon što su utakmicu otvorili kao da su "razbijena vojska" (13:28), a slično su odigrali i treću četvrtinu (14:28), košarkaši Cibone izgubili su od fenjeraša Mege bez ispaljenog metka (76:87).

Za stanje duha koje je dovelo do "minus 29" u 27. minuti (41:70) odgovornost je preuzeo trener Ivan Velić:

- Već na zagrijavanju osjetio sam da nismo mentalno spremni, znam i zašto no to nije za javnost, to će ostati u svlačionici. Kada se gubi uvijek je trener odgovoran i ja sam kriv za mentalnu pripremu momčadi.

Žalio se Velić najviše na način na koji su njegovi štićenici otvorili ovaj susret u kojem bi im pobjeda osigurala ostanak već tri kola prije kraja ligaškog dijela ABA lige.

- Na otvaranju utakmice dozvolili smo suparnicima četiri-pet napadačkih skokova, a to nam je u pripremi utakmice bio prioritet. Nije to Hermes, ovo je ozbiljna momčad koja je to znala kazniti. Osim toga, pogodili smo osam od 22 slobodna bacanja što je nedopustivo i izgleda jako ružno. Za razliku od Mege koja se pojačala, mi pojačanje nismo doveli a planirali smo. No, odlučili smo se istrpjeti ove momke u želji da igraju i vjeri da i s njima možemo ostati u ligi.

A po riječima gostojućeg trenera Deana Milojevića upravo su njihovi, nedavno pridošli Amerikanci, bili igrači prevage.

- Razigravač Perry je došao na pola lige, a Kane je s nama imao samo dva treninga pa nisam niti očekivao da će ovako dobro reagirati. No, uz njih su i naši mladi igrači dobili na čvrstini. Razigravač je najbitniji igrač u momčadi, a Perry nam je donio što nam je trebalo s obzirom da je do tada ulogu glavnog organizatora igre imao Aščerić koji je više dvojka nego jedinica.

A Kane je zabio 14 koševa, a Perry je upisao sedam asistencija i devet koševa, dok su po 17 zabili Mišković i kapetan Atić koji je ubacio čak pet trica.

Kod Cibone su dvoznamenkast bili Badžim (14), Katić (11) i Rebec (11), no nitko nije igrao za pohvaliti pa je upitno u kakvom će stanju vukovi na završni turnir Ćosićeva kupa, sljedećeg tjedna u Zadru.

I to na noge zadarskoj publici koja će im sigurno zamjeriti i to što njihovu Zadru s pobjedom protiv Mege nisu pomogli u njegovoj grčevitoj borbi za ostanak.

S ovom pobjedom Mega (5-14) je sada pobjegla sa samog dna gdje sada čami dvanaestoplasirani Zadar (4-14) koji u subotu gostuje u Ljubljani kod Cedevita Olimpije. Cibona je osma sa šest pobjeda (6-13) koliko su izborili Igokea i Krka ali s utakmicom manje (igraju međusobno u nedjelju).