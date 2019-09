Znatno skuplja Budućnost s mukom slomila otpor vukova

Tako blizu (71:77), a zapravo dalje nego što se čini. Tako bi se mogla opisati nastojanja košarkaša Cibone da pobijede puno skuplju i snažniju Budućnost (71:77) koja će se za finale abaligaškog Superkupa u subotu boriti sa Cedevita Olimpijom (20 sati).

Na isteku 26. minute imali su cibosi "plus devet" (51:42) ali su u sljedećih nekoliko posjeda zabrljali u napadu neiskoristivši prigodu da se značajnije odvoje.

Još u 35. minuti imali su Zagrepčani "plus pet" (59:54) no onda je Danilo Nikolić zabio tricu (59:57) a potom i Justin Cobbs koji je ktome imao još i jedno slobodno bacanje (59:61). Prošlosezonski razigravač Cedevite bio je i junak završnice. Znalački je Cobbs iznuđivao prekršaje za slobodna bacanja, a on ih je u posljednjih 65 sekundi pospremio svih osam. Tako je Cobbsu pošlo za rukom da ovaj put učini ono (pobijedi Cibonu) što nije uspio sa Cedevitom u finalu Prvenstva Hrvatske.

- Do izražaja je došla naša napadačka neuigranost, u dosta situacija nismo kaznili lošu obranu suparnika. Defanzivno sam zadovoljan sa prve tri, ali ne i sa posljednjom četvrtinom u kojoj smo primili 28 koševa. Imali smo dosta problema s obranom od "pick and rolla" gdje nam je Cobbs stvarao probleme i na iskustvo iznuđivao slobodna bacanja. Znali smo od prošle sezone da to radi i opet ga nismo uspjeli u tome spriječiti. Naš novi igrač Rebec na momente je bio jako dobar, a onda je previše htio kada je pao sa snagom. Na kraju su nam uhvatili neke skokove u napadu, no vi morate znati da je Vucić prije godinu i pol dana igrao drugu ligu, a da je Ljubičić prije dvije godine bio praktički otpisan - kazao je Cibonin trener Ivan Velić čiji je pomoćnik Leon Subotić morao čestitati svom ocu Slobodanu na prvoj pobjedi u međusobnim susretima.

- On ima još dosta vremena, a ja sam pri kraju - kazao je iskusni trener Budućnosti koji je bio zadovoljan jedino sa konačnih ishodom, ali nikako sa igrom svog sastava:

- Izgubili smo 16 lopti i 16 puta su nam skočili u napadu. To nam se ne smije događati. Ovo nam je dobra pouka. U ligaškim utakmicama koje nam slijede tome bismo mogli platiti skupu cijenu - ustvrdio je Piksi Subotić.

U Ciboninim redovima dvoznamenkasti su bili samo centar Vucić (16) i razigravač Rebec (12 koševa, 6 asista) koji se, na samom kraju utakmice, s viškom borbenosti i dva suvišna prekršaja baš na Cobbsu sam eliminirao.

A favorizirani Podgoričani su se oslonili na sjajnog šutera Bamfortha (25 koševa) i spomenutog Cobbsa (23 koša) koji je u posljednjih pet minuta zabio 12 koševa, tricu i devet slobodnih bacanja.