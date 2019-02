Chelsea žestoko kaznio španjolskog vratara koji je odbio napustiti igru

Vodstvo engleskog nogometnog premierligaša Chelsea ipak je kaznilo vratara Kepu Arrizabalagu nakon što je finalu Liga kupa protiv Manchester Cityja odbio zamjenu.

Vodstvo 'Bluesa' kaznilo je Kepu oduzimanjem tjedne plaće u iznosu od 225.000 eura, a iznos će biti uplaćen u klupsku humanitarnu fondaciju.

Menadžer Chelsea Maurizio Sarri pokušao je u 119. minuti zamijeniti Kepu kako bi jedanaesterce branio Willy Caballero. Međutim, mladi Španjolac nije želio izaći s terena. Talijanski stručnjak je ludovao na klupi, čak je u jednom trenutku izašao sa stadiona, pa se vratio, ali Kepa nije želio izaći. Šokirani Sarri je potom odustao od zamjene i 24-godišnji Španjolac je ostao u igri.

Kepa je obranio jedan udarac, ali to nije bilo dovoljno 'Bluesima' za pobjedu jer su njegovi suigrači dva puta bili neprecizni.

Nakon utakmice Sarri i Kepa su izjavili kako se radilo o nesporazumu, no španjolski vratar je potom ipak kažnjen.

"Razmišljao sam o onome što se dogodilo. Iako je sve bio nesporazum, način na koji sam reagirao je bio pogrešan. Ispričao sam se treneru i igračima, a sada se želim ispričati i navijačima. Iz ove greške ću izvući pouku i prihvatiti kaznu kakva god ona bude," poručio je Kepa koji je u Chelsea stigao u kolovozu prošle godine iz Athletic Bilbaoa za čak 80 milijuna eura.

Oglasio se i talijanski stručnjak koji je poručio kako je spreman sve zaboraviti.

"Kepa i ja smo razgovarali, bio je to dobar razgovor. Jasno mu je da je reagirao pogrešno. Na klubu je da donese odluku hoće li ga kazniti, što se mene tiče ova je priča završila," kazao je Sarri.

Menadžer 'Bluesa' je nakon utakmice kazao kako je sve bio nesporazum.

"Došlo je do velikog nesporazuma jer sam ja shvatio kako vratar ima grčeve i zato neće moći braniti 11-erce. No, nije se radilo o grčevima i on je mogao nastaviti braniti", izjavio je Sarri.

Na pitanje zašto je u jednom trenutku i izašao sa stadiona, pa se vratio, Sarri je odgovorio:

"Morao sam se vratiti kako bih se smirio. Kepa je shvatio kako sam ja tražio zamjenu zbog njegova fizičkog problema, a on mi je rekao kako tog problema nema i bio je u pravu. Razgovarao sam s njim i razjasnili smo situaciju".

