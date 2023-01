Chelsea ovog vikenda predstavio čak dva pojačanja: Fofana potpisao do 2029.!

Londonski Chelsea je tijekom subote službeno obznanio kako je potpisao ugovor s talentiranim 20-godišnjim napadačem Davidom Datrom Fofanom koji je u London došao iz norveškog Moldea. Chelsea je objavio kako je reprezentativac Obale Bjelokosti potpisao ugovor do lipnja 2029. godine uz mogućnost produljenja suradnje na još jednu sezonu.

Fofana je u jednu od najjačih norveških momčadi došao iz nogometne akademije Amadou Diallo iz Obale Bjelokosti, a za Molde je briljirao te je u 65 utakmica postigao ukupno 34 pogotka uz deset asistencija.

A first look at Fofana! 👊 pic.twitter.com/lTZksOOsdo