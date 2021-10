Čelnik Intera priznao da će Brozović jako teško ostati: Daleko smo od dogovora

Hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović je na izlaznim vratima Intera. Nije to više medijsko nagađanje niti bilo kakva trač partija, ljudi iz čelništva Intera su izašli u javnost i javno obznanili da će biti jako teško zadržati fantastičnog veznog igrača.

Naime, Brozovićev ugovo s Interom traje do ovog ljeta, a ako ne dođe do produženja ugovora, Marcelo će na ljeto postati slobodan igrač i moći će potpisati za koji god klub želi bez ikakve odštete i legalnih problema.

Veliki problem u situaciji je što Inter više nije financijski moćan kao prethodnih godina i teško će moći zadovoljiti ono što će drugi klubovi ponuditi.

Foto: Fotografo01 / IPA Marcelo Brozovic of Inter during the Serie A match between SS Lazio v FC Inter at Olimpico stadium in Rome, Italy, October 16th, 2021. Fotografo01

Sportski direktor Intera Bepe Marotta je iznio situaciju s ugovorima za talijanske medije, a u toj situaciji postoje i pozitivne i negativne vijesti za navijače milanskog kluba.

"Sretan sam što vam mogu reći da smo skoro sve dogovorili s Nicolom Barellom i Lautarom Martinezom. Oni bi ubrzo trebali potpisati novi ugovor", kazao je Marotta za Corriere dello Sport, a zatim se osvrnuo i na situaciju Marcela Brozovića.

"S druge strane, s Brozovićem smo sve dalje od dogovora", priznao je sportski direktor Intera.