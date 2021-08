Čeka nas dramatičan tjedan, sprema se novi transfer koji će odjeknuti svijetom

Nakon što smo svi mislili da je Paris Saint-Germain odradio najbolji prijelazni rok ovog ljeta, možda i jedan od najboljih u povijesti nogometa, počele su se događati turbulencije u glavnom gradu Francuske. U klub su ovog ljeta pristigli Messi, Ramos, Wijnaldum, Donnarumma i Hakimi, ali bi se u šokantnim okolnostima pred sam kraj prijelaznog roka moglo dogoditi da ih napusti njihov najskuplji igrač, Francuz Kylian Mbappé.

Iza Messija i Neymara

Igrač s najvećom vrijednosti na svijetu (prema Transfermarktu 160 milijuna eura) odbio je s klubom potpisati novi ugovor na pet godina uz opciju na jednu dodatnu godinu, javlja dobro upućeni RMC Sport. U tom novom ugovoru Mbappé bi imao znatno veću plaću, no problem je bio onaj hijerarhijski. Naime, napadač nije htio prihvatiti činjenicu da će biti treći najplaćeniji igrač kluba, iza Neymara i Messija. To je ogroman preokret u cijeloj situaciji jer Mbappéov ugovor istječe idućeg ljeta, što znači da ga Parižani moraju prodati ovog ljeta kako bi za njega uspjeli dobiti bilo kakav novac. Dati ga besplatno jednostavno bi bila ogromna propuštena prilika.

Baš zbog toga je nevjerojatno talentirani Francuz jučer završio na svim naslovnicama španjolskih medija, koji tvrde da su šeici iz pariškog kluba u ponedjeljak navečer kontaktirali predsjednika Real Madrida Florentina Pereza. Perez prošlog i ovog ljeta nije sakrivao činjenicu da jednog dana želi Mbappéa učiniti glavnom zvijezdom Reala, ali i najskupljim te najplaćenijim igračem današnjice. U posljednjih nekoliko prijelaznih rokova Real je dobrano štedio (ovog ljeta nisu potrošili ništa, a zaradili su 85 milijuna eura), pa tako plaćanje odštete za jednog od najboljih napadača današnjice ne bi trebao biti prevelik problem.

Iako nema istinskih naznaka da su priče povezane, mora se naglasiti da je Perez odbio sastanak s Minom Raiolom, agentom Erlinga Brauta Haalanda te s Jorgeom Mendesom koji je zbog nezadovoljstva Cristiana Ronalda u Juventusu namjeravao ponuditi Portugalca Realu, njegovom bivšem klubu.

Richarlison kao zamjena

Ostalo je još samo tjedan dana do kraja prijelaznog roka, a klubovi bi morali jako brzo izdogovarati ponudu, te bi Mbappé jako brzo morao ispregovarati ugovor s Real Madridom kako bi se transfer u potpunosti izrealizirao. Čeka nas turbulentan i dramatičan završetak prijelaznog roka.

Ako se kojim slučajem transfer Mbappéa ne dogodi, Parižani će ga idućeg ljeta morati pustiti besplatno, baš kao što je i Barcelona morala pustiti Lionela Messija.

Ozbiljnost ove situacije potvrđuje i činjenica da se PSG već raspituje za novog napadača. Riječ je o napadaču Evertona i još jednom jako dobrom prijatelju Neymara, Brazilcu Richarlisonu koji je ovog ljeta doveo Brazil do zlata na Olimpijskim igrama. On ima ugovor s Evertonom do ljeta 2024. godine, a otkupna klauzula iznosi mu 70 milijuna eura, što PSG-u nije problem platiti.ž

>> Hrvatski nogomet pod povećalom: Razgovarali smo s Josipom Šimunićem, Nenadom Črnkom i Ilijom Lončarevićem