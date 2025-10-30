Cedevitaši dobili slovačku "legiju stranaca" i na pragu su produženog boravka u Europi

Košarkaši Cedevite Junior nastavili su savršen niz u FIBA Europe Cupu i upisali treću pobjedu iz isto toliko utakmica. U Draženovom domu svladali su Prievidzu (8:85), svojevrsnu slovačku legiju stranaca, i to nakon dramatične završnice i velikog preokreta.

Početak utakmice nudio je izjednačen odnos snaga a domaći su se prvi odvojili sredinom druge četvrtine. Tricom Nike Šare poveli su 35:25, ubrzo i 39:27, no gosti uzvraćaju serijom 9:0 i vraćaju utakmicu u rezultatsku ravnotežu. Na poluvremenu Cedevita Junior imala je minimalnu prednost (46:45).

Početak drugog dijela donosi šok za domaći sastav, Prievidza otvara serijom 8:0 i odlazi na 48:60, što prisiljava trenera Vladimira Anzulovića na ranu minutu odmora. Četiri minute prije kraja treće četvrtine gosti su imali prednost od osam koševa a onda je uslijedila nevjerojatna serija domaćina od 18:0 za, od kraja treće dionice, vodstvo 66:62. Momentum se nastavio i u posljednjoj četvrtini u kojoj su domaći došli do "plus 14" (74:62) nakon parcijalnih 26:2.

Gostujući sastav, krcat strancima (ponajprije Amerikancima), se ne predaje i serijom 10:0 uvodi utakmicu u napetu završnicu. Presudni trenuci pripali su Cedeviti Junior, skokovi Danielsa, ukradena lopta Šare i mirna ruka Allena s linije slobodnih bacanja donijeli su na kraju "narančastima" vrlo vrijednu pobjedu s kojom su pečatirali vodstvo u skupini sa skorom 3-0.

Među cedevitašima, a to je postala već i neka vrsta pravila, prednjačila su tri Amerikanca - razigravač Allen-Williams (23 koša, 5 asista), krilo Daniels (19 koševa, 7 skokova) te bek-šuter Gainey (18 koševa). Njima se priključio i talentirani domaći razigravač Niko Šare s14 koševa, šest skokova i tri asista.

- Volio bih da je čim manje oscilacija. Bilo je puno pogrešaka, naročito u obrani. Ne smijemo na domaćem parketu primiti 85 koševa. Pobijedili smo na želju. Dobro smo reagirali kod dvoznamenkastog minusa. Vrlo bitna pobjeda za nas - kazao je trener Vladimir Anzulović na kojeg se nadovezao kapetan Mislav Brzoja:

- Jako su nezgodna momčad. Čestitao bih svojim dečkima i stožeru na jednoj borbenoj utakmici. Način na koji smo otvorili treću četvrtinu se ne bi smio događati no danas je sreća bila na našoj strani.

Nakon tri kola Cedevita Junior je uvjerljivo na čelu skupine s 3-0 dok preostala tri kluba (Prievidza, Keravnos, Pelister) imaju po 1-2 što zagrebačkom klubu otvara širom vrata prolaska u daljnje natjecanje i produženog boravka u Europi.