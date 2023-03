Čačić je sa sadašnjim trenerom Osijeka pobjedio Dinamo: Želim mu sve najbolje, ali nakon nedjelje

U različitim raspoloženjima Dinamo i Osijek ulaze u današnji međusobni sraz, plavi su uspješno, doduše tek u produžecima, u četvrtfinalu kupa prošli Lokomotivu, dok je Osijek u tom stadiju natjecanja kod kuće poražen od Hajduka. U Dinamu i Osijeku na snazi su i turbulencije, u Maksimiru već duže traje borba za prevlast u klubu koja bi trebala kulminirati sjednicom izborne Skupštine 9. ožujka, dok su u Gradskom vrtu ponovno promijenili trenera. Nakon tog poraza od Hajduka Rene Poms, koji je naslijedio Nenada Bjelicu, dobio je svog nasljednika, na klupu je sjeo Borimir Perković.

Čačić i Perković srušili Dinamo

Tako će u trećoj međusobnoj utakmici Osijek s trećim trenerom, Nenad Bjelica je u Maksimiru izgubio s 5:2, a Poms je u maglovitom Osijeku slavio s 1:0 i nanio plavima jedini poraz u HNL-u u ovoj sezoni. Igrom slučaja Perković će svoj debi na klupi Osijeka imati baš protiv Dinama i svog nekadašnjeg šefa u zaprešićkom Inkeru, Ante Čačića. Njih su dvojica tada pobijedila Dinamo.

– Sjećam se te utakmice, pobijedili smo s 2:1, iako smo i kao domaćini bili autsajderi, odigrali smo dobro, imali 2:0, na kraju je završilo 2:1. Da, Perković je zabio gol. Danas je on opet na strani kontra Dinama, želim mu puno uspjeha nakon nedjelje, a mi ćemo učiniti sve da nam ne zagorča ovaj uspješni tjedan u kojem smo uvjerljivo pobijedili Hajduk i u kupu prošli Lokomotivu – kazao je trener Dinama Ante Čačić.

Čačić se tako za ovaj derbi morao pripremati i za trećeg stratega na klupi Osijeka.

– Poraz u Osijeku, naš jedini dosad u HNL-u, bila je to utakmica između Milana i Chelseaja, igrana u ne baš optimalnim uvjetima po gustoj magli, ni ne znam je li uopće bio taj pogodak, VAR nije funkcionirao. Utakmica u Zagrebu bila je drugačija, nije bilo lagana, oni su dobili crveni karton i to je prelomilo utakmicu. Ne vidim razlog da ne budemo dobri, imamo podršku navijača i odličnu atmosferu.

Dinamo čvrsto drži vrh ljestvice, nakon te pobjede od 4:0 nad Hajdukom plavi su pobjegli na 11 bodova viška, a imaju i utakmicu manje (s Istrom). Osijek je, pak, zapao u seriju loših rezultata, zbog toga je "platio" trener Poms, a posao dobio Borimir Perković.

Dovoljno vremena za oporavak

– Osijek naizgled ima problema, ali u tome se krije opasnost, Osijek ima veću kvalitetu nego što to pokazuju posljednji rezultati. Imaju Osječani skromni bodovni učinak, ali dolazak novog trenera dodatna je motivacija. A protiv nas svi daju maksimum, moramo biti spremni na to, moramo biti na svojoj razini. Ako tako bude, očekujem da ovaj tjedan arhiviramo na pravi način. Želim da igrom budemo na tragu onoga što smo pokazali protiv Hajduka i dijelom odigranoga u kupu. Imali smo dovoljno vremena za oporavak. Znatna je razlika kad između utakmica imate razmak od tri ili četiri dana. Mi smo imali četiri dana i to je dovoljno – dodao je Čačić koji na raspolaganju ima kompletan kadar igrača.

Tako bivši igrač Osijek Petar Bočkaj trenira potpuno normalno, u treningu je i oporavljenik Boško Šutalo koji će biti u kadru, ali njega stožer plavih u radu još dozira.

