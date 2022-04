Britanski premijer jasan: Biološki muškarci ne mogu se natjecati protiv žena

Transrodne žene ne bi se trebale natjecati u ženskim sportskim disciplinama, rekao je britanski premijer Boris Johnson televizijskim kućama.

- Mislim da se biološki muškarci ne bi trebali natjecati u ženskim sportskim događajima. Možda je to kontroverzna stvar za kazati, ali čini mi se da je to razumno - rekao je Johnson.

- Također, mislim da bi žene trebale imati prostore - bilo da se radi o bolnicama, zatvoru ili svlačionicama - koji su posvećeni ženama. To je moje razmišljanje o ovom pitanju. Ako me to dovodi u sukob s nekima, onda ga moramo riješiti - dodao je.

Johnson je kazao kako je "izuzetno suosjećajan s ljudima koji žele promijeniti spol i da im treba pružiti "maksimalnu moguću ljubav i podršku u donošenju tih odluka".

Foto: Stefan Rousseau/PRESS ASSOCIATIO Prime Minister Boris Johnson before greeting President of Ghana Nana Akufo-Addo in 10 Downing Street, London, ahead of a bilateral meeting. Picture date: Tuesday April 5, 2022. Photo: Stefan Rousseau/PRESS ASSOCIATION

Ipak, ova složena pitanja ne mogu se "riješiti jednim brzim, lakim zakonodavstvom", umjesto toga zahtijevaju "puno razmišljanja" da bi se popravili, rekao je.

Prava transrodnih osoba postala su vruća tema za razgovor jer sport nastoji uravnotežiti inkluzivnost, ali i osigurati da nema nepravedne prednosti.

Novozelandska dizačica utega Laurel Hubbard postala je prva transrodna sportašica koja se natjecala na Olimpijskim igrama u Tokiju prošle godine.

Plivačica sa Sveučilišta Pennsylvania Lia Thomas prošlog je mjeseca postala prva transrodna prvakinja National Collegiate Athletic Association (NCAA) u povijesti Divizije I nakon pobjede na 500 jardi slobodnim stilom za žene.

Thomas se tri godine natjecao u muškoj konkurenciji prije nego što je prešao i postavio više rekorda u ženskom plivanju.