Britanci imaju informacije o Đokoviću: Uskoro će ga deportirati iz Australije?!

Novak Đoković još se uvijek nalazi u australskom pritvoru zbog problema s vizom, nastalih jer se nije cijepio i situacija s medicinskim izuzećem koje posjeduje nije najjasnija. U izolaciji je već oko sedam sati, otkako je sletio, a odluka o ostanku ili deportaciji trebala bi stići oko 23 sata po hrvatskom vremenu.

Najbolji tenisač svijeta jučer se na društvenim mrežama pohvalio da je dobio medicinsko izuzeće svih nadležnih tijela u Australiji te će nastupiti na Australian Openu, kojeg je kroz karijeru osvajao devet puta.

Foto: Reuters

Na njegove riječi nadovezali su se organizatori pa priložili dokumentaciju i sva potrebna objašnjenja zašto je Novak Đoković dobio posebnu dozvolu za ulazak u Australiju, što je izazvalo gnjev Australaca, umornih od "lockdowna", mjera i svega što je pandemija donijela.

Novinar britanskog Telegrapha Oliver Brown tvrdi da bi Đoković trebao biti deportiran sa sljedećim letom prema Srbiji. Dakle, informacija o njegovoj situaciji stići će između 22:30 i 23:00 po hrvatskom vremenu.

- Veleposlanstvo Srbije i veleposlanik Australije u Srbiji uključeni su u ovu priču, ali postoji velika mogućnost da će Novak biti deportiran sa sljedećim letom. Samotno sad djeluje automobil Australian Opena koji ga čeka otkako je sletio - napisao je Brown.

