Bravo susjedi! Slovenac vodeći nakon osme etape Tour de Francea

Belgijanac Wout Van Aert (Jumbo-Visma) pobjednik je osme etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke "Tour de France" vožene od Dolea do Lauseanne u dužini od 186.5 kilometara, dok je Slovenac Tadej Pogačar (UAE Emirates) trećim mjestom u etapi zadržao vodstvo u ukupnom redoslijedu.

Prilikom zahtjevne završnice u Lauseanni ponovno su u glavnim ulogama bili Van Aert, pobjednik četvrte etape i vozač koji je u tri etape bio drugi te četiri dana nosio žutu majicu vodećeg, Pogačar, koji je osvojio posljednje dvije etape s kojima je i preuzeo ukupno vodstvo, odnosno Australac Michael Matthews (BikeExchange), sprinter koji se najbolje snalazi na kratkim usponima.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS Cycling - Tour de France - Stage 8 - Dole to Lausanne - France - July 9, 2022 General view of Uae Team Emirates' Tadej Pogacar in action with riders during stage 8 REUTERS/Gonzalo Fuentes Photo: GONZALO FUENTES/REUTERS

Iako su tempo u zavšnici etape diktirali Pogačarovi suvozači pokušavajući mu "namjestiti" treću etapnu pobjedu zaredom, prvi je u završni sprint krenuo Matthews čije ubrzanje Pogačar nije mogao pratiti, ali je Va Aert koji je na kraju slavio s dužinom bicikla prednosti u odnosu na drugog Australca. Matthewsu je ovo drugo drugo mjesto u etapi u posljednja tri dana, u četvrtak ga je u završnici svladao Pogačar.

U ukupnom redoslijedu Pogačar sada ima 39 sekundi prednosti ispred drugog Danca Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), odnosno 1:14 minuta ispred trećeg Britanca Gerainta Thomasa (INEOS Grenadiers).