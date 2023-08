Braća Fantela osigurali nastup na OI u Parizu

DINA LEVAČIĆ

Hrvatska senzacija preplivala najteži kanal na svijetu i šesta u povijesti napravila podvig

'Za to preplivavanje pripremala sam se cijelu godinu. Plivala sam po buri, jugu, kiši... Plivala sam u moru, jezeru, rijekama, izvorima ne bih li se što bolje pripremila za more temperature 13 Celzijevih stupnjeva. Znala sam da će biti teško i da ću se u prvim minutama plivanja smrzavati, jer to su mi kazali i kolege plivači puno iskusniji od mene' rekla je Dina