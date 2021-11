Borna Gojo otvorio Ortisei pobjedom, uspješan i Antonio Šančić

U talijanskom Ortiseiju, gradiću na sjeveru Italije u blizini Bolzana, igra se ovaj tjedan zanimljiv teniski ATP Challenger (dvorana, 44.820 eura), na koji su pohrlili i neki hrvatski tenisači. I počelo je dobro, u prvom kolu pojedinačne konkurencije naš Davis kup reprezentativac Borna Gojo pobijedio je Nijemca Daniela Masura, 204. tenisača, sa 6:4, 7:6 (4). Jedini break u dvoboju viđen je u prvom gemu prvog seta. Borna je ukupno zabio 10 asova uz 69 posto pogođenog prvog servisa, a spasio je obje break-lopte na svoj servis.

Goji to omogućava napredak na ATP listi od pet mjesta i dolazak na 276. poziciju, ali znamo da je to još daleko od njegovih želja, pa i mogućnosti. Ipak, možda ga može utješiti činjenica da je u poretku igrača do 23 godine i mlađih na prilično dobrom 60. mjestu. No, dvije i pol godine mlađi Gojin sugrađanin iz Splita Duje Ajduković je još bolje plasiran na toj listi - na 52. je poziciji.

Gojo će u Ortiseiju okušati sreću i u konkurenciji parova (s Britancem Draperom), gdje su već prvu pobjedu postigli Antonio Šančić i Austrijanac Weissborn. U poziciji drugih nositelja, oni su sa 7:6 (4), 6:7 (9), 10:4 pobijedili austrijsko-češku kombinaciju dvojice Davida Pichlera i Poljaka. A prvi nositelji su naša braća Sabanov, Ivan i Matej.

Na ITF-ovu turniru tenisačica u Heraklionu naša Adriana Rajković nadjačala je njemačku Hrvaticu Anu Gabrić sa 6:3, 6:4.