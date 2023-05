Borna Ćorić po prvi put u karijeri može ući u Top 10, evo što se treba dogoditi

Nakon 2019. godine Borna Ćorić ponovno je u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu. Uspjelo mu je to nakon uvjerljive pobjede nad 51. tenisačem svijeta, Španjolcem Robertom Carballesom Baenom sa 7:6 (3), 6:1. Zagrepčanin je i prvi set mogao dobiti bez tie-breka, vodio je s 5:3 u gemovima, ali je u trenucima manje dekoncentracije dopustio suparniku da izjednači omjer na 5:5. No, to je bilo i jedino slabije razdoblje našeg 26-godišnjaka. U završnici prve dionice uspio je nametnuti svoj ritam, a to je već treći tie-break koji je dečko sa Savice riješio u svoju korist na ovom turniru.

Alcaraza izbacio anonimus

Borna je u meču sa Španjolcem pogodio četiri asa uz 54 posto pogođenog prvog servisa, a iskoristio je tri od osam prilika za obrat. Stigao je tako do četvrte pobjede u isto toliko međusobnih dvoboja s Baenom, što je već respektabilan učinak, posebno ako se zna da je pola tih pobjeda ostvareno na zemljanoj podlozi, na kojoj se Španjolac najbolje snalazi.

Zagrepčanin se sad učvrstio na 16. mjestu ATP liste, a kad bi kojim slučajem osvojio naslov, mogao bi prvi put u karijeri ući u Top 10 (što su mu mnogi i predviđali). Dosad mu je najbolji plasman bilo 12. mjesto iz studenoga 2018. godine.

Očekivalo se da će Ćorićev suparnik u borbi za četvrtfinale Rima biti drugi nositelj i najveći favorit turnira Španjolac Carlos Alcaraz, ali dogodilo se veliko iznenađenje, da ne kažemo senzacija. Alcaraza je s turnira izbacio 23-godišnji Mađar Fábián Marozsán nadjačavši ga sa 6:3, 7:6 (4). Mađaru je ovo prvo sudjelovanje na jednom ATP turniru ove godine. Borna ima veliku priliku da u Rimu ode najdalje dosad jer znamo da sigurno neće podcijeniti suparnika, što je možda učinio Alcaraz.

Marozsán izgubio od Nine

Ćorić i Marozsán dosad se nisu sastajali, ali Mađar je u ožujku na jednom turniru u Mađarskoj izgubio od Nine Serdarušića u tri seta (3:6, 7:6 (5), 6:7 (4)). A isti taj Serdarušić jučer je prošao kvalifikacije na Challengeru u portugalskom Oeirasu (73.000 eura). U završnom krugu pobijedio je Poljaka Kacpera Žuka sa 7:6 (6), 7:5.

A u srijedu počinje nova ligaška sezona u hrvatskom tenisu. U Premijernoj ligi nastupit će osam klubova: Zagreb (s Gojom, Serdarušićem i Prižmićem), Chromos Savica, Ponikve, Kvarner, Mladost, Top Spin, Ogulin i Vulpes Zagreb.