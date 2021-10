Boksački velikani najavili treći nastavak Fury vs. Wilder: Evo kome daju veće šanse

U borbu teškaških giganata Tysona Furyja i Deontaya Wildera, koja će se održati u ranim nedjeljnim satima po europskom vremenu, s težinskom prednošću ući je bjeloputi Britanac koji je na službenom vaganju imao 125,6 kilograma što je za 17,7 kilograma više od tamnoputog Amerikanca.

Niti "Gips King" niti "Bronze Bomber" u ring nisu nikad ušli s većom težinom u karijeri. A jezik je obojici ostao jednako dug, posebice Furyju koji je za svog protivnika imao morbidnu poruku. Sa šeširom kakvog je nosio legendarni kečer "Undertaker":

- Ovo je za "Pogrebnika". Wildera ću smrskati i kazati "počivaj u miru".

Nakon ove poruke na vlastitu twitteru, Fury je poručio Wilderu i njegovim navijačima i ovo:

- Srce mu se uspaničilo, a muda su mu se skupila. Uistinu ću ga ozbiljno ozlijediti i nakon borbe ga nećete prepoznati.

Wilder se ovaj put nije razbacivao s prijetnjama ali je kazao da razlika u težini neće igrati ulogu kazavši da u potisku s klupe (bench press) diže skoro pa 160 kilograma pa može podići i Furyja.

- Obnovljen sam i preda mnom je iskupljenje. Ponovno ćete vidjeti pravog Deontayja Wildera.

Na svojim internetskim stranicama najjači engleski medij British Broadcasting Corporation (BBC) donosi prognoze od boksačkih velikana.

- Navijam za Wildera jer izgleda opsjednuto, kao da nikad nikoga nije više želo pobjediti. A fokusiran borac je opasan borac. No, da bi pobijedio mora nokautirati. Zapravo, jedan od njih dvojice bit će nokautiran - kazao je nedavno detronizirani prvak Anthony Joshua.

- Ja sam loš prognozer, no bit će to fantastična borba. Fury ima puno više alata i oružja koja može koristiti. Ako je Wilder pripremio par novih trikova i uspije ih koristiti i on bi mogao biti uspješan - izjavio je negdašnji "undisputed" prvak Lennox Lewis.

- Razum u meni izabrao bi Furyja, no nešto u meni mi govori da bi nas Wilder sve mogao iznenaditi - sluti britanski teškaš Dillian Whyte.

- Fury je veliki favorit no Wilder ima sposobnost završiti borbu u svakom trenutku. To je teška kategorija i zato je to tako uzbudljivo. Mislim da će Fury pobijediti na bodove - predviđa jedan od najjačih promotora današnjice Eddie Hearn.

- Mislim da je Fury odveš dobar i da ima pobjedničku formulu za Wildera - uključio se i UFC-ov predsjednik Dana White.

Svoje mišljenje o toj borbi, putem sportske kladionice Favbet, ponudio je i najtrofejniji hrvatski teškaš Filip "El Animal" Hrgović:

- Treći sudar Furyja i Wildera bit će drugačiji od drugog. Wilder će ovom prilikom sigurno dati maksimum, jako je motviran, u pitanju mu je karijera. Mislim da je posljednji put podcijenio Furyja, u meč je ušao opušteno, što je Fury odlično iskoristio. Dakle, Wildera ne smijemo otpisati. Očekujem uzbudljiv meč a malu prednost dajem Furyju jer je svjestan opasnosti koja vreba od Wilderove desnice koju je u drugoj borbi jako dobro neutralizirao jer je tehnički potkovan a i dokazao je da može primiti i jak udarac i opet stati na noge i vratiti se u borbu.